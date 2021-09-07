Саудовская Аравия - Оман 27 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
27 января 2022, четверг. 20:15 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саудовская Аравия - Оман, которое состоится 27 Января 2022 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саудовская Аравия
Оман
Главные тренеры
|Эрве Ренар
|Бранко Иванкович
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа B. Тур 2
|0 : 1