Колорадо Эвеланш - Бостон Брюинз 27 Января прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
27 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Бостон Брюинз, которое состоится 27 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|08.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|15.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|09.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|09.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|13.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.10.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|43
|22
|5
|2
|3
|2
|9
|175-125
|63
|73,3
|2
|Колорадо Эвеланш
|40
|23
|3
|3
|0
|3
|8
|167-118
|61
|76,3
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|43
|20
|6
|2
|3
|2
|10
|149-123
|61
|70,9
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|43
|24
|1
|3
|1
|3
|11
|132-110
|60
|69,8
|5
|Питтсбург Пингвинз
|42
|22
|3
|2
|4
|1
|10
|145-111
|59
|70,2
|6
|Каролина Харрикейнз
|39
|25
|3
|0
|0
|2
|9
|140-94
|58
|74,4
|7
|Нэшвилл Предаторз
|44
|21
|5
|1
|1
|2
|14
|138-120
|57
|64,8
|8
|Сент-Луис Блюз
|42
|22
|1
|2
|2
|3
|12
|147-116
|55
|65,5
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|43
|19
|2
|2
|2
|7
|11
|139-118
|55
|64,0
|10
|Торонто Мэйпл Лифс
|38
|21
|3
|1
|1
|2
|10
|129-100
|53
|69,7
|11
|Миннесота Уайлд
|38
|17
|4
|4
|3
|0
|10
|149-115
|53
|69,7
|12
|Вегас Голден Найтс
|43
|20
|2
|3
|1
|2
|15
|149-129
|53
|61,6
|13
|Бостон Брюинз
|39
|21
|2
|1
|1
|1
|13
|122-107
|50
|64,1
|14
|Анахайм Дакс
|44
|14
|4
|3
|3
|4
|16
|130-126
|49
|55,7
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|43
|17
|2
|2
|2
|4
|16
|121-118
|48
|55,8
|16
|Даллас Старз
|40
|15
|5
|2
|1
|1
|16
|120-121
|46
|57,5
|17
|Калгари Флэймз
|37
|16
|1
|2
|0
|6
|12
|120-94
|44
|59,5
|18
|Сан-Хосе Шаркс
|42
|14
|6
|1
|1
|1
|19
|115-131
|44
|52,4
|19
|Эдмонтон Ойлерз
|38
|16
|2
|2
|0
|2
|16
|125-128
|42
|55,3
|20
|Детройт Ред Уингз
|42
|11
|6
|1
|1
|5
|18
|113-139
|42
|50,0
|21
|Виннипег Джетс
|39
|14
|2
|1
|4
|3
|15
|114-119
|41
|52,6
|22
|Ванкувер Кэнакс
|42
|13
|2
|3
|3
|2
|19
|105-119
|41
|48,8
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|39
|11
|4
|3
|1
|0
|20
|121-139
|37
|47,4
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|42
|8
|4
|3
|1
|6
|20
|99-137
|37
|44,0
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|35
|13
|1
|1
|3
|3
|14
|84-94
|36
|51,4
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|41
|10
|4
|1
|4
|1
|21
|118-145
|35
|42,7
|27
|Филадельфия Флайерз
|43
|10
|3
|0
|4
|4
|22
|106-148
|34
|39,5
|28
|Баффало Сэйбрз
|42
|10
|1
|2
|1
|6
|22
|111-147
|33
|39,3
|29
|Сиэтл Кракен
|42
|12
|0
|1
|1
|3
|25
|112-152
|30
|35,7
|30
|Оттава Сенаторз
|36
|11
|1
|1
|0
|3
|20
|103-125
|29
|40,3
|31
|Аризона Койотс
|41
|7
|3
|0
|4
|0
|27
|92-158
|24
|29,3
|32
|Монреаль Канадиенс
|41
|7
|0
|1
|0
|7
|26
|90-154
|23
|28,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|43
|22
|5
|2
|3
|2
|9
|175-125
|63
|73,3
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|43
|20
|6
|2
|3
|2
|10
|149-123
|61
|70,9
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|43
|24
|1
|3
|1
|3
|11
|132-110
|60
|69,8
|4
|Питтсбург Пингвинз
|42
|22
|3
|2
|4
|1
|10
|145-111
|59
|70,2
|5
|Каролина Харрикейнз
|39
|25
|3
|0
|0
|2
|9
|140-94
|58
|74,4
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|43
|19
|2
|2
|2
|7
|11
|139-118
|55
|64,0
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|38
|21
|3
|1
|1
|2
|10
|129-100
|53
|69,7
|8
|Бостон Брюинз
|39
|21
|2
|1
|1
|1
|13
|122-107
|50
|64,1
|9
|Детройт Ред Уингз
|42
|11
|6
|1
|1
|5
|18
|113-139
|42
|50,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|39
|11
|4
|3
|1
|0
|20
|121-139
|37
|47,4
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|35
|13
|1
|1
|3
|3
|14
|84-94
|36
|51,4
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|41
|10
|4
|1
|4
|1
|21
|118-145
|35
|42,7
|13
|Филадельфия Флайерз
|43
|10
|3
|0
|4
|4
|22
|106-148
|34
|39,5
|14
|Баффало Сэйбрз
|42
|10
|1
|2
|1
|6
|22
|111-147
|33
|39,3
|15
|Оттава Сенаторз
|36
|11
|1
|1
|0
|3
|20
|103-125
|29
|40,3
|16
|Монреаль Канадиенс
|41
|7
|0
|1
|0
|7
|26
|90-154
|23
|28,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|40
|23
|3
|3
|0
|3
|8
|167-118
|61
|76,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|44
|21
|5
|1
|1
|2
|14
|138-120
|57
|64,8
|3
|Сент-Луис Блюз
|42
|22
|1
|2
|2
|3
|12
|147-116
|55
|65,5
|4
|Миннесота Уайлд
|38
|17
|4
|4
|3
|0
|10
|149-115
|53
|69,7
|5
|Вегас Голден Найтс
|43
|20
|2
|3
|1
|2
|15
|149-129
|53
|61,6
|6
|Анахайм Дакс
|44
|14
|4
|3
|3
|4
|16
|130-126
|49
|55,7
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|43
|17
|2
|2
|2
|4
|16
|121-118
|48
|55,8
|8
|Даллас Старз
|40
|15
|5
|2
|1
|1
|16
|120-121
|46
|57,5
|9
|Калгари Флэймз
|37
|16
|1
|2
|0
|6
|12
|120-94
|44
|59,5
|10
|Сан-Хосе Шаркс
|42
|14
|6
|1
|1
|1
|19
|115-131
|44
|52,4
|11
|Эдмонтон Ойлерз
|38
|16
|2
|2
|0
|2
|16
|125-128
|42
|55,3
|12
|Виннипег Джетс
|39
|14
|2
|1
|4
|3
|15
|114-119
|41
|52,6
|13
|Ванкувер Кэнакс
|42
|13
|2
|3
|3
|2
|19
|105-119
|41
|48,8
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|42
|8
|4
|3
|1
|6
|20
|99-137
|37
|44,0
|15
|Сиэтл Кракен
|42
|12
|0
|1
|1
|3
|25
|112-152
|30
|35,7
|16
|Аризона Койотс
|41
|7
|3
|0
|4
|0
|27
|92-158
|24
|29,3
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|43
|24
|1
|3
|1
|3
|11
|132-110
|60
|69,8
|2
|Питтсбург Пингвинз
|42
|22
|3
|2
|4
|1
|10
|145-111
|59
|70,2
|3
|Каролина Харрикейнз
|39
|25
|3
|0
|0
|2
|9
|140-94
|58
|74,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|43
|19
|2
|2
|2
|7
|11
|139-118
|55
|64,0
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|39
|11
|4
|3
|1
|0
|20
|121-139
|37
|47,4
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|35
|13
|1
|1
|3
|3
|14
|84-94
|36
|51,4
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|41
|10
|4
|1
|4
|1
|21
|118-145
|35
|42,7
|8
|Филадельфия Флайерз
|43
|10
|3
|0
|4
|4
|22
|106-148
|34
|39,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|43
|22
|5
|2
|3
|2
|9
|175-125
|63
|73,3
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|43
|20
|6
|2
|3
|2
|10
|149-123
|61
|70,9
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|38
|21
|3
|1
|1
|2
|10
|129-100
|53
|69,7
|4
|Бостон Брюинз
|39
|21
|2
|1
|1
|1
|13
|122-107
|50
|64,1
|5
|Детройт Ред Уингз
|42
|11
|6
|1
|1
|5
|18
|113-139
|42
|50,0
|6
|Баффало Сэйбрз
|42
|10
|1
|2
|1
|6
|22
|111-147
|33
|39,3
|7
|Оттава Сенаторз
|36
|11
|1
|1
|0
|3
|20
|103-125
|29
|40,3
|8
|Монреаль Канадиенс
|41
|7
|0
|1
|0
|7
|26
|90-154
|23
|28,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|40
|23
|3
|3
|0
|3
|8
|167-118
|61
|76,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|44
|21
|5
|1
|1
|2
|14
|138-120
|57
|64,8
|3
|Сент-Луис Блюз
|42
|22
|1
|2
|2
|3
|12
|147-116
|55
|65,5
|4
|Миннесота Уайлд
|38
|17
|4
|4
|3
|0
|10
|149-115
|53
|69,7
|5
|Даллас Старз
|40
|15
|5
|2
|1
|1
|16
|120-121
|46
|57,5
|6
|Виннипег Джетс
|39
|14
|2
|1
|4
|3
|15
|114-119
|41
|52,6
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|42
|8
|4
|3
|1
|6
|20
|99-137
|37
|44,0
|8
|Аризона Койотс
|41
|7
|3
|0
|4
|0
|27
|92-158
|24
|29,3
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|43
|20
|2
|3
|1
|2
|15
|149-129
|53
|61,6
|2
|Анахайм Дакс
|44
|14
|4
|3
|3
|4
|16
|130-126
|49
|55,7
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|43
|17
|2
|2
|2
|4
|16
|121-118
|48
|55,8
|4
|Калгари Флэймз
|37
|16
|1
|2
|0
|6
|12
|120-94
|44
|59,5
|5
|Сан-Хосе Шаркс
|42
|14
|6
|1
|1
|1
|19
|115-131
|44
|52,4
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|38
|16
|2
|2
|0
|2
|16
|125-128
|42
|55,3
|7
|Ванкувер Кэнакс
|42
|13
|2
|3
|3
|2
|19
|105-119
|41
|48,8
|8
|Сиэтл Кракен
|42
|12
|0
|1
|1
|3
|25
|112-152
|30
|35,7