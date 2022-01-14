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Колорадо Эвеланш - Бостон Брюинз 27 Января прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
27 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Бостон Брюинз, которое состоится 27 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
08.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 4Колорадо Эвеланш
11.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Бостон Брюинз
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТКолорадо Эвеланш
15.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Бостон Брюинз
12.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Бостон Брюинз
09.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз0 : 4Колорадо Эвеланш
09.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 4Колорадо Эвеланш
14.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш0 : 2Бостон Брюинз
13.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3Колорадо Эвеланш
15.10.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 6Бостон Брюинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз432252329175-1256373,3
2 Колорадо Эвеланш402333038167-1186176,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4320623210149-1236170,9
4 Нью-Йорк Рейнджерс4324131311132-1106069,8
5 Питтсбург Пингвинз4222324110145-1115970,2
6 Каролина Харрикейнз392530029140-945874,4
7 Нэшвилл Предаторз4421511214138-1205764,8
8 Сент-Луис Блюз4222122312147-1165565,5
9 Вашингтон Кэпиталз4319222711139-1185564,0
10 Торонто Мэйпл Лифс3821311210129-1005369,7
11 Миннесота Уайлд3817443010149-1155369,7
12 Вегас Голден Найтс4320231215149-1295361,6
13 Бостон Брюинз3921211113122-1075064,1
14 Анахайм Дакс4414433416130-1264955,7
15 Лос-Анджелес Кингз4317222416121-1184855,8
16 Даллас Старз4015521116120-1214657,5
17 Калгари Флэймз3716120612120-944459,5
18 Сан-Хосе Шаркс4214611119115-1314452,4
19 Эдмонтон Ойлерз3816220216125-1284255,3
20 Детройт Ред Уингз4211611518113-1394250,0
21 Виннипег Джетс3914214315114-1194152,6
22 Ванкувер Кэнакс4213233219105-1194148,8
23 Коламбус Блю Джекетс3911431020121-1393747,4
24 Чикаго Блэкхоукс42843162099-1373744,0
25 Нью-Йорк Айлендерс351311331484-943651,4
26 Нью-Джерси Дэвилз4110414121118-1453542,7
27 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
28 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
29 Сиэтл Кракен4212011325112-1523035,7
30 Оттава Сенаторз3611110320103-1252940,3
31 Аризона Койотс41730402792-1582429,3
32 Монреаль Канадиенс41701072690-1542328,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз432252329175-1256373,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4320623210149-1236170,9
3 Нью-Йорк Рейнджерс4324131311132-1106069,8
4 Питтсбург Пингвинз4222324110145-1115970,2
5 Каролина Харрикейнз392530029140-945874,4
6 Вашингтон Кэпиталз4319222711139-1185564,0
7 Торонто Мэйпл Лифс3821311210129-1005369,7
8 Бостон Брюинз3921211113122-1075064,1
9 Детройт Ред Уингз4211611518113-1394250,0
10 Коламбус Блю Джекетс3911431020121-1393747,4
11 Нью-Йорк Айлендерс351311331484-943651,4
12 Нью-Джерси Дэвилз4110414121118-1453542,7
13 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
14 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
15 Оттава Сенаторз3611110320103-1252940,3
16 Монреаль Канадиенс41701072690-1542328,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш402333038167-1186176,3
2 Нэшвилл Предаторз4421511214138-1205764,8
3 Сент-Луис Блюз4222122312147-1165565,5
4 Миннесота Уайлд3817443010149-1155369,7
5 Вегас Голден Найтс4320231215149-1295361,6
6 Анахайм Дакс4414433416130-1264955,7
7 Лос-Анджелес Кингз4317222416121-1184855,8
8 Даллас Старз4015521116120-1214657,5
9 Калгари Флэймз3716120612120-944459,5
10 Сан-Хосе Шаркс4214611119115-1314452,4
11 Эдмонтон Ойлерз3816220216125-1284255,3
12 Виннипег Джетс3914214315114-1194152,6
13 Ванкувер Кэнакс4213233219105-1194148,8
14 Чикаго Блэкхоукс42843162099-1373744,0
15 Сиэтл Кракен4212011325112-1523035,7
16 Аризона Койотс41730402792-1582429,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс4324131311132-1106069,8
2 Питтсбург Пингвинз4222324110145-1115970,2
3 Каролина Харрикейнз392530029140-945874,4
4 Вашингтон Кэпиталз4319222711139-1185564,0
5 Коламбус Блю Джекетс3911431020121-1393747,4
6 Нью-Йорк Айлендерс351311331484-943651,4
7 Нью-Джерси Дэвилз4110414121118-1453542,7
8 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз432252329175-1256373,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4320623210149-1236170,9
3 Торонто Мэйпл Лифс3821311210129-1005369,7
4 Бостон Брюинз3921211113122-1075064,1
5 Детройт Ред Уингз4211611518113-1394250,0
6 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
7 Оттава Сенаторз3611110320103-1252940,3
8 Монреаль Канадиенс41701072690-1542328,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш402333038167-1186176,3
2 Нэшвилл Предаторз4421511214138-1205764,8
3 Сент-Луис Блюз4222122312147-1165565,5
4 Миннесота Уайлд3817443010149-1155369,7
5 Даллас Старз4015521116120-1214657,5
6 Виннипег Джетс3914214315114-1194152,6
7 Чикаго Блэкхоукс42843162099-1373744,0
8 Аризона Койотс41730402792-1582429,3
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4320231215149-1295361,6
2 Анахайм Дакс4414433416130-1264955,7
3 Лос-Анджелес Кингз4317222416121-1184855,8
4 Калгари Флэймз3716120612120-944459,5
5 Сан-Хосе Шаркс4214611119115-1314452,4
6 Эдмонтон Ойлерз3816220216125-1284255,3
7 Ванкувер Кэнакс4213233219105-1194148,8
8 Сиэтл Кракен4212011325112-1523035,7

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