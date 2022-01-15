Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 27.01.2022
Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
27 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 27 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
|Рик Карлайл
|Джеймс Боррего
История личных встреч
|30.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 116
|20.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 118
|21.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 122
|19.05.2021
|НБА - плей-офф
|Квалификация
|144 : 117
|03.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 114
|30.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 105
|28.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 116
|26.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 80
|07.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 115
|16.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 85
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|46
|37
|9
|5176-4812
|83
|0,804
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|48
|35
|13
|5274-4879
|83
|0,729
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|49
|32
|17
|5470-5312
|81
|0,653
|6,5
|4
|Майами Хит
|47
|30
|17
|5103-4893
|77
|0,638
|7,5
|5
|Чикаго Буллз
|46
|29
|17
|5076-4998
|75
|0,630
|8,0
|6
|Юта Джаз
|48
|30
|18
|5478-5148
|78
|0,625
|8,0
|7
|Бруклин Нетс
|47
|29
|18
|5257-5158
|76
|0,617
|8,5
|8
|Милуоки Бакс
|49
|30
|19
|5489-5300
|79
|0,612
|8,5
|9
|Кливленд Кавальерс
|48
|29
|19
|5135-4909
|77
|0,604
|9,0
|10
|Филадельфия Сиксерс
|47
|28
|19
|5064-4969
|75
|0,596
|9,5
|11
|Даллас Маверикс
|48
|27
|21
|5039-4948
|75
|0,563
|11,0
|12
|Денвер Наггетс
|46
|25
|21
|4967-4915
|71
|0,543
|12,0
|13
|Шарлотт Хорнетс
|48
|26
|22
|5474-5491
|74
|0,542
|12,0
|14
|Торонто Рэпторс
|45
|23
|22
|4823-4782
|68
|0,511
|13,5
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|47
|24
|23
|5215-5167
|71
|0,511
|13,5
|16
|Бостон Селтикс
|49
|25
|24
|5294-5140
|74
|0,510
|13,5
|17
|Лос-Анджелес Лейкерс
|48
|24
|24
|5338-5391
|72
|0,500
|14,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|49
|24
|25
|5168-5225
|73
|0,490
|14,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|48
|23
|25
|5179-5280
|71
|0,479
|15,0
|20
|Нью-Йорк Никс
|48
|23
|25
|4988-5007
|71
|0,479
|15,0
|21
|Атланта Хоукс
|46
|21
|25
|5117-5138
|67
|0,457
|16,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|47
|20
|27
|5094-5261
|67
|0,426
|17,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|47
|18
|29
|4970-5165
|65
|0,383
|19,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|48
|18
|30
|5324-5325
|66
|0,375
|20,0
|25
|Сакраменто Кингз
|49
|18
|31
|5380-5625
|67
|0,367
|20,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|48
|17
|31
|5197-5244
|65
|0,354
|21,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|47
|14
|33
|4726-5071
|61
|0,298
|23,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|48
|14
|34
|5196-5600
|62
|0,292
|24,0
|29
|Детройт Пистонс
|47
|11
|36
|4796-5245
|58
|0,234
|26,5
|30
|Орландо Мэджик
|48
|9
|39
|4899-5308
|57
|0,188
|29,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|47
|30
|17
|5103-4893
|77
|0,638
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|46
|29
|17
|5076-4998
|75
|0,630
|0,5
|3
|Бруклин Нетс
|47
|29
|18
|5257-5158
|76
|0,617
|1,0
|4
|Милуоки Бакс
|49
|30
|19
|5489-5300
|79
|0,612
|1,0
|5
|Кливленд Кавальерс
|48
|29
|19
|5135-4909
|77
|0,604
|1,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|47
|28
|19
|5064-4969
|75
|0,596
|2,0
|7
|Шарлотт Хорнетс
|48
|26
|22
|5474-5491
|74
|0,542
|4,5
|8
|Торонто Рэпторс
|45
|23
|22
|4823-4782
|68
|0,511
|6,0
|9
|Бостон Селтикс
|49
|25
|24
|5294-5140
|74
|0,510
|6,0
|10
|Вашингтон Уизардс
|48
|23
|25
|5179-5280
|71
|0,479
|7,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|48
|23
|25
|4988-5007
|71
|0,479
|7,5
|12
|Атланта Хоукс
|46
|21
|25
|5117-5138
|67
|0,457
|8,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|48
|17
|31
|5197-5244
|65
|0,354
|13,5
|14
|Детройт Пистонс
|47
|11
|36
|4796-5245
|58
|0,234
|19,0
|15
|Орландо Мэджик
|48
|9
|39
|4899-5308
|57
|0,188
|21,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|46
|37
|9
|5176-4812
|83
|0,804
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|48
|35
|13
|5274-4879
|83
|0,729
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|49
|32
|17
|5470-5312
|81
|0,653
|6,5
|4
|Юта Джаз
|48
|30
|18
|5478-5148
|78
|0,625
|8,0
|5
|Даллас Маверикс
|48
|27
|21
|5039-4948
|75
|0,563
|11,0
|6
|Денвер Наггетс
|46
|25
|21
|4967-4915
|71
|0,543
|12,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|47
|24
|23
|5215-5167
|71
|0,511
|13,5
|8
|Лос-Анджелес Лейкерс
|48
|24
|24
|5338-5391
|72
|0,500
|14,0
|9
|Лос-Анджелес Клипперс
|49
|24
|25
|5168-5225
|73
|0,490
|14,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|47
|20
|27
|5094-5261
|67
|0,426
|17,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|47
|18
|29
|4970-5165
|65
|0,383
|19,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|48
|18
|30
|5324-5325
|66
|0,375
|20,0
|13
|Сакраменто Кингз
|49
|18
|31
|5380-5625
|67
|0,367
|20,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|47
|14
|33
|4726-5071
|61
|0,298
|23,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|48
|14
|34
|5196-5600
|62
|0,292
|24,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бруклин Нетс
|47
|29
|18
|5257-5158
|76
|0,617
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|47
|28
|19
|5064-4969
|75
|0,596
|1,0
|3
|Торонто Рэпторс
|45
|23
|22
|4823-4782
|68
|0,511
|5,0
|4
|Бостон Селтикс
|49
|25
|24
|5294-5140
|74
|0,510
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|48
|23
|25
|4988-5007
|71
|0,479
|6,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|46
|29
|17
|5076-4998
|75
|0,630
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|49
|30
|19
|5489-5300
|79
|0,612
|0,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|48
|29
|19
|5135-4909
|77
|0,604
|1,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|48
|17
|31
|5197-5244
|65
|0,354
|13,0
|5
|Детройт Пистонс
|47
|11
|36
|4796-5245
|58
|0,234
|18,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|47
|30
|17
|5103-4893
|77
|0,638
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|48
|26
|22
|5474-5491
|74
|0,542
|4,5
|3
|Вашингтон Уизардс
|48
|23
|25
|5179-5280
|71
|0,479
|7,5
|4
|Атланта Хоукс
|46
|21
|25
|5117-5138
|67
|0,457
|8,5
|5
|Орландо Мэджик
|48
|9
|39
|4899-5308
|57
|0,188
|21,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|48
|30
|18
|5478-5148
|78
|0,625
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|46
|25
|21
|4967-4915
|71
|0,543
|4,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|47
|24
|23
|5215-5167
|71
|0,511
|5,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|47
|20
|27
|5094-5261
|67
|0,426
|9,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|47
|14
|33
|4726-5071
|61
|0,298
|15,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|46
|37
|9
|5176-4812
|83
|0,804
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|48
|35
|13
|5274-4879
|83
|0,729
|3,0
|3
|Лос-Анджелес Лейкерс
|48
|24
|24
|5338-5391
|72
|0,500
|14,0
|4
|Лос-Анджелес Клипперс
|49
|24
|25
|5168-5225
|73
|0,490
|14,5
|5
|Сакраменто Кингз
|49
|18
|31
|5380-5625
|67
|0,367
|20,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|49
|32
|17
|5470-5312
|81
|0,653
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|48
|27
|21
|5039-4948
|75
|0,563
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|47
|18
|29
|4970-5165
|65
|0,383
|13,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|48
|18
|30
|5324-5325
|66
|0,375
|13,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|48
|14
|34
|5196-5600
|62
|0,292
|17,5