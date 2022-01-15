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Атланта Хоукс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 27.01.2022

Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
27 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Атланта Хоукс Сакраменто Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Сакраменто Кингз, которое состоится 27 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
История личных встреч
06.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз102 : 108Атланта Хоукс
25.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз110 : 108Атланта Хоукс
14.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс121 : 106Сакраменто Кингз
09.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс109 : 121Сакраменто Кингз
31.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз135 : 113Атланта Хоукс
02.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс115 : 146Сакраменто Кингз
23.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз105 : 90Атланта Хоукс
16.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс126 : 80Сакраменто Кингз
11.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз108 : 107Атланта Хоукс
01.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс106 : 95Сакраменто Кингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз463795176-4812830,8040,0
2 Голден Стэйт Уорриорз4835135274-4879830,7293,0
3 Мемфис Гриззлиз4932175470-5312810,6536,5
4 Майами Хит4730175103-4893770,6387,5
5 Чикаго Буллз4629175076-4998750,6308,0
6 Юта Джаз4830185478-5148780,6258,0
7 Бруклин Нетс4729185257-5158760,6178,5
8 Милуоки Бакс4930195489-5300790,6128,5
9 Кливленд Кавальерс4829195135-4909770,6049,0
10 Филадельфия Сиксерс4728195064-4969750,5969,5
11 Даллас Маверикс4827215039-4948750,56311,0
12 Денвер Наггетс4625214967-4915710,54312,0
13 Шарлотт Хорнетс4826225474-5491740,54212,0
14 Торонто Рэпторс4523224823-4782680,51113,5
15 Миннесота Тимбервулвз4724235215-5167710,51113,5
16 Бостон Селтикс4925245294-5140740,51013,5
17 Лос-Анджелес Лейкерс4824245338-5391720,50014,0
18 Лос-Анджелес Клипперс4924255168-5225730,49014,5
19 Вашингтон Уизардс4823255179-5280710,47915,0
20 Нью-Йорк Никс4823254988-5007710,47915,0
21 Атланта Хоукс4621255117-5138670,45716,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс4720275094-5261670,42617,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс4718294970-5165650,38319,5
24 Сан-Антонио Спёрс4818305324-5325660,37520,0
25 Сакраменто Кингз4918315380-5625670,36720,5
26 Индиана Пэйсерс4817315197-5244650,35421,0
27 Оклахома-Сити Тандер4714334726-5071610,29823,5
28 Хьюстон Рокетс4814345196-5600620,29224,0
29 Детройт Пистонс4711364796-5245580,23426,5
30 Орландо Мэджик489394899-5308570,18829,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит4730175103-4893770,6380,0
2 Чикаго Буллз4629175076-4998750,6300,5
3 Бруклин Нетс4729185257-5158760,6171,0
4 Милуоки Бакс4930195489-5300790,6121,0
5 Кливленд Кавальерс4829195135-4909770,6041,5
6 Филадельфия Сиксерс4728195064-4969750,5962,0
7 Шарлотт Хорнетс4826225474-5491740,5424,5
8 Торонто Рэпторс4523224823-4782680,5116,0
9 Бостон Селтикс4925245294-5140740,5106,0
10 Вашингтон Уизардс4823255179-5280710,4797,5
11 Нью-Йорк Никс4823254988-5007710,4797,5
12 Атланта Хоукс4621255117-5138670,4578,5
13 Индиана Пэйсерс4817315197-5244650,35413,5
14 Детройт Пистонс4711364796-5245580,23419,0
15 Орландо Мэджик489394899-5308570,18821,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз463795176-4812830,8040,0
2 Голден Стэйт Уорриорз4835135274-4879830,7293,0
3 Мемфис Гриззлиз4932175470-5312810,6536,5
4 Юта Джаз4830185478-5148780,6258,0
5 Даллас Маверикс4827215039-4948750,56311,0
6 Денвер Наггетс4625214967-4915710,54312,0
7 Миннесота Тимбервулвз4724235215-5167710,51113,5
8 Лос-Анджелес Лейкерс4824245338-5391720,50014,0
9 Лос-Анджелес Клипперс4924255168-5225730,49014,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс4720275094-5261670,42617,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс4718294970-5165650,38319,5
12 Сан-Антонио Спёрс4818305324-5325660,37520,0
13 Сакраменто Кингз4918315380-5625670,36720,5
14 Оклахома-Сити Тандер4714334726-5071610,29823,5
15 Хьюстон Рокетс4814345196-5600620,29224,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бруклин Нетс4729185257-5158760,6170,0
2 Филадельфия Сиксерс4728195064-4969750,5961,0
3 Торонто Рэпторс4523224823-4782680,5115,0
4 Бостон Селтикс4925245294-5140740,5105,0
5 Нью-Йорк Никс4823254988-5007710,4796,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4629175076-4998750,6300,0
2 Милуоки Бакс4930195489-5300790,6120,5
3 Кливленд Кавальерс4829195135-4909770,6041,0
4 Индиана Пэйсерс4817315197-5244650,35413,0
5 Детройт Пистонс4711364796-5245580,23418,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит4730175103-4893770,6380,0
2 Шарлотт Хорнетс4826225474-5491740,5424,5
3 Вашингтон Уизардс4823255179-5280710,4797,5
4 Атланта Хоукс4621255117-5138670,4578,5
5 Орландо Мэджик489394899-5308570,18821,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз4830185478-5148780,6250,0
2 Денвер Наггетс4625214967-4915710,5434,0
3 Миннесота Тимбервулвз4724235215-5167710,5115,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс4720275094-5261670,4269,5
5 Оклахома-Сити Тандер4714334726-5071610,29815,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз463795176-4812830,8040,0
2 Голден Стэйт Уорриорз4835135274-4879830,7293,0
3 Лос-Анджелес Лейкерс4824245338-5391720,50014,0
4 Лос-Анджелес Клипперс4924255168-5225730,49014,5
5 Сакраменто Кингз4918315380-5625670,36720,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз4932175470-5312810,6530,0
2 Даллас Маверикс4827215039-4948750,5634,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс4718294970-5165650,38313,0
4 Сан-Антонио Спёрс4818305324-5325660,37513,5
5 Хьюстон Рокетс4814345196-5600620,29217,5

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