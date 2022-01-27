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Зенит - Анадолу Эфес прямая трансляция 27.01.2022

Стадион: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 7140
27 января 2022, четверг. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур
Зенит Анадолу Эфес

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Зенит - Анадолу Эфес, которое состоится 27 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур, оно проводится на стадионе: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Испания Хавьер Паскуаль
Турция Эргин Атаман
История личных встреч
05.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 8 Анадолу Эфес79 : 90Зенит
21.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Зенит85 : 78Анадолу Эфес
01.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 1 Анадолу Эфес69 : 73Зенит
14.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 8 Анадолу Эфес90 : 88Зенит
Турнирная таблица
Команда Игры В/И
1
Плей-офф
 Реал Мадрид 20 0.850
2
Плей-офф
 Барселона 21 0.762
3
Плей-офф
 Олимпия Милан 19 0.684
4
Плей-офф
 Олимпиакос 19 0.632
5
Плей-офф
 Зенит 19 0.632
6
Плей-офф
 УНИКС 20 0.600
7
Плей-офф
 ЦСКА 20 0.600
8
Плей-офф
 Анадолу Эфес 20 0.500
9 Монако 21 0.476
10 Бавария 21 0.476
11 Фенербахче 19 0.474
12 Маккаби Тель-Авив 20 0.450
13 АСВЕЛ 21 0.429
14 Црвена Звезда 19 0.368
15 Баскония 20 0.350
16 Альба 20 0.300
17 Панатинаикос 19 0.211
18 Жальгирис 18 0.167

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