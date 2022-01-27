Зенит - Анадолу Эфес прямая трансляция 27.01.2022
Стадион: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 7140
27 января 2022, четверг. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Зенит - Анадолу Эфес, которое состоится 27 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 20-й тур, оно проводится на стадионе: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Хавьер Паскуаль
|Эргин Атаман
История личных встреч
|05.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|79 : 90
|21.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|85 : 78
|01.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|69 : 73
|14.11.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|90 : 88
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
Плей-офф
|Реал Мадрид
|20
|0.850
|2
Плей-офф
|Барселона
|21
|0.762
|3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|19
|0.684
|4
Плей-офф
|Олимпиакос
|19
|0.632
|5
Плей-офф
|Зенит
|19
|0.632
|6
Плей-офф
|УНИКС
|20
|0.600
|7
Плей-офф
|ЦСКА
|20
|0.600
|8
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|20
|0.500
|9
|Монако
|21
|0.476
|10
|Бавария
|21
|0.476
|11
|Фенербахче
|19
|0.474
|12
|Маккаби Тель-Авив
|20
|0.450
|13
|АСВЕЛ
|21
|0.429
|14
|Црвена Звезда
|19
|0.368
|15
|Баскония
|20
|0.350
|16
|Альба
|20
|0.300
|17
|Панатинаикос
|19
|0.211
|18
|Жальгирис
|18
|0.167