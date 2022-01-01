Эквадор - Бразилия 28 Января прямая трансляция
Стадион: Ла Каса Бланка (Кито, Эквадор), вместимость: 55104
28 января 2022, пятница. 00:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур
Главный судья: Вильмар Рольдан (Медельин, Колумбия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Бразилия, которое состоится 28 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ла Каса Бланка (Кито, Эквадор). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Бразилия
Главные тренеры
|Густаво Альфаро
|Аденор Леонардо Бакши Тите
История личных встреч
|28.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 5
|1 : 1
|05.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 7
|2 : 0
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 15
|2 : 0
|02.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 7
|0 : 3
|05.06.2016
|Кубок Америки
|Группа B
|0 : 0
|10.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|1 : 0
|14.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 3
|4 : 2
|30.03.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 11
|1 : 1
|18.10.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 2
|5 : 0