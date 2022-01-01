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Эквадор - Бразилия 28 Января прямая трансляция

Стадион: Ла Каса Бланка (Кито, Эквадор), вместимость: 55104
28 января 2022, пятница. 00:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур
Главный судья: Вильмар Рольдан (Медельин, Колумбия);
Эквадор Бразилия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Бразилия, которое состоится 28 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ла Каса Бланка (Кито, Эквадор). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Густаво Альфаро
Бразилия Аденор Леонардо Бакши Тите
История личных встреч
28.06.2021 Кубок Америки Группа B. Тур 5 Бразилия1 : 1Эквадор
05.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 7 Бразилия2 : 0Эквадор
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 15 Бразилия2 : 0Эквадор
02.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 7 Эквадор0 : 3Бразилия
05.06.2016 Кубок Америки Группа B Бразилия0 : 0Эквадор
10.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Бразилия1 : 0Эквадор
14.07.2011 Кубок Америки Группа B. Тур 3 Бразилия4 : 2Эквадор
30.03.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Эквадор1 : 1Бразилия
18.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 2 Бразилия5 : 0Эквадор

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