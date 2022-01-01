Парагвай - Уругвай 28 Января прямая трансляция
Стадион: Генерал Пабло Рохас (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 32910
28 января 2022, пятница. 02:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур
Главный судья: Дарио Эррера (Аргентина);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Уругвай, которое состоится 28 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Генерал Пабло Рохас (Асунсьон, Парагвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Уругвай
Главные тренеры
|Гильермо Баррос Скелотто
|Диего Мартин Алонсо
История личных встреч
|29.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 5
|1 : 0
|04.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 7
|0 : 0
|06.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 16
|1 : 2
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|4 : 0
|20.06.2015
|Кубок Америки
|Группа B
|1 : 1
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 11
|1 : 1
|12.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 2
|1 : 1
|24.07.2011
|Кубок Америки
|Финал
|3 : 0
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 11
|2 : 0
|18.10.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 2
|1 : 0