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Парагвай - Уругвай 28 Января прямая трансляция

Стадион: Генерал Пабло Рохас (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 32910
28 января 2022, пятница. 02:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур
Главный судья: Дарио Эррера (Аргентина);
Парагвай Уругвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Уругвай, которое состоится 28 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Генерал Пабло Рохас (Асунсьон, Парагвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Уругвай
Главные тренеры
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
Уругвай Диего Мартин Алонсо
История личных встреч
29.06.2021 Кубок Америки Группа А. Тур 5 Уругвай1 : 0Парагвай
04.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 7 Уругвай0 : 0Парагвай
06.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 16 Парагвай1 : 2Уругвай
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Уругвай4 : 0Парагвай
20.06.2015 Кубок Америки Группа B Уругвай1 : 1Парагвай
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Уругвай1 : 1Парагвай
12.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 2 Парагвай1 : 1Уругвай
24.07.2011 Кубок Америки Финал Уругвай3 : 0Парагвай
28.03.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Уругвай2 : 0Парагвай
18.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 2 Парагвай1 : 0Уругвай

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