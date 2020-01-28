Чили - Аргентина 28 Января прямая трансляция
Стадион: Насьональ - Хулио Мартинес Праданос (Сантьяго, Чили), вместимость: 48665
28 января 2022, пятница. 03:15 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур
Главный судья: Андерсон Даронко (Бразилия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Аргентина, которое состоится 28 Января 2022 года в 03:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ - Хулио Мартинес Праданос (Сантьяго, Чили). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Аргентина
Главные тренеры
|Мартин Ласарте
|Лионель Скалони
История личных встреч
|15.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 1
|1 : 1
|04.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 7
|1 : 1
|06.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|06.07.2019
|Кубок Америки
|За 3-е место
|2 : 1
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 13
|1 : 0
|27.06.2016
|Кубок Америки
|Финал
|0 : 0 2 : 4
|07.06.2016
|Кубок Америки
|Группа D
|2 : 1
|25.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|1 : 2
|04.07.2015
|Кубок Америки
|Финал
|0 : 0 4 : 1
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 10
|1 : 2