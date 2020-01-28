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Чили - Аргентина 28 Января прямая трансляция

Стадион: Насьональ - Хулио Мартинес Праданос (Сантьяго, Чили), вместимость: 48665
28 января 2022, пятница. 03:15 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур
Главный судья: Андерсон Даронко (Бразилия);
Чили Аргентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Аргентина, которое состоится 28 Января 2022 года в 03:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ - Хулио Мартинес Праданос (Сантьяго, Чили). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Аргентина
Главные тренеры
Уругвай Мартин Ласарте
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
15.06.2021 Кубок Америки Группа А. Тур 1 Аргентина1 : 1Чили
04.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 7 Аргентина1 : 1Чили
06.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Чили0 : 0Аргентина
06.07.2019 Кубок Америки За 3-е место Аргентина2 : 1Чили
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 13 Аргентина1 : 0Чили
27.06.2016 Кубок Америки Финал Аргентина0 : 0 2 : 4Чили
07.06.2016 Кубок Америки Группа D Аргентина2 : 1Чили
25.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 5 Чили1 : 2Аргентина
04.07.2015 Кубок Америки Финал Чили0 : 0 4 : 1Аргентина
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 10 Чили1 : 2Аргентина

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