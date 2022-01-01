Колумбия - Перу 29 Января прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Перу, которое состоится 29 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.