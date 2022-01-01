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Колумбия - Перу 29 Января прямая трансляция

Стадион: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия), вместимость: 49612
29 января 2022, суббота. 00:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла);
Колумбия Перу

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Перу, которое состоится 29 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Перу
Главные тренеры
Колумбия Рейнальдо Руэда
Аргентина Рикардо Гарека
История личных встреч
10.07.2021 Кубок Америки За 3-е место Колумбия3 : 2Перу
21.06.2021 Кубок Америки Группа B. Тур 3 Колумбия1 : 2Перу
04.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 7 Перу0 : 3Колумбия
16.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия1 : 0Перу
10.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу0 : 3Колумбия
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 18 Перу1 : 1Колумбия
18.06.2016 Кубок Америки 1/4 финала Перу0 : 0 2 : 4Колумбия
08.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Колумбия2 : 0Перу
09.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия1 : 1Перу
21.06.2015 Кубок Америки Группа C Колумбия0 : 0Перу
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия13 35
2
Финальная часть
Аргентина13 29
3
Финальная часть
Эквадор14 23
4
Финальная часть
Колумбия14 17
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу14 17
6 Чили14 16
7 Уругвай14 16
8 Боливия14 15
9 Парагвай14 13
10 Венесуэла14 7

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