Колумбия - Перу 29 Января прямая трансляция
Стадион: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия), вместимость: 49612
29 января 2022, суббота. 00:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Перу, которое состоится 29 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья, Колумбия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Перу
Главные тренеры
|Рейнальдо Руэда
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|10.07.2021
|Кубок Америки
|За 3-е место
|3 : 2
|21.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 3
|1 : 2
|04.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 7
|0 : 3
|16.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|10.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 3
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 18
|1 : 1
|18.06.2016
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 2 : 4
|08.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|2 : 0
|09.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|21.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|13
|35
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|13
|29
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|14
|23
| 4
Финальная часть
|Колумбия
|14
|17
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|14
|17
|6
|Чили
|14
|16
|7
|Уругвай
|14
|16
|8
|Боливия
|14
|15
|9
|Парагвай
|14
|13
|10
|Венесуэла
|14
|7