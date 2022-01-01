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Гондурас - Канада 28 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико Метрополитано (Сан-Педро-Сула, Гондурас), вместимость: 37325
28 января 2022, пятница. 04:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 9-й тур
Гондурас Канада

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гондурас - Канада, которое состоится 28 Января 2022 года в 04:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Метрополитано (Сан-Педро-Сула, Гондурас). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гондурас
Канада
Главные тренеры
Гондурас Арнольд Крус
Колумбия Эрнан Дарио Гомес
Англия Джон Хердман
История личных встреч
03.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 1 Канада1 : 1Гондурас
15.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа A. Тур 3 Канада0 : 0Гондурас
03.09.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа A. Тур 5 Гондурас2 : 1Канада
14.11.2015 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа A. Тур 1 Канада1 : 0Гондурас
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада8 16
2
Финальная часть
США8 15
3
Финальная часть
Мексика8 14
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама8 14
5 Коста-Рика8 9
6 Ямайка8 7
7 Сальвадор8 6
8 Гондурас8 3

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