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Коста-Рика - Панама 28 Января прямая трансляция

Стадион: Насьональ де Коста-Рика (2011) (Сан-Хосе, Коста-Рика), вместимость: 35175
28 января 2022, пятница. 05:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 9-й тур
Коста-Рика Панама

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коста-Рика - Панама, которое состоится 28 Января 2022 года в 05:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ де Коста-Рика (2011) (Сан-Хосе, Коста-Рика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коста-Рика
Панама
Главные тренеры
Колумбия Луис Фернандо Суарес
Испания Томас Кристиансен
История личных встреч
03.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 1 Панама0 : 0Коста-Рика
14.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Коста-Рика0 : 1Панама
11.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Коста-Рика0 : 1Панама
11.10.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 10 Панама2 : 1Коста-Рика
20.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала Коста-Рика1 : 0Панама
09.06.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 5 Коста-Рика0 : 0Панама
23.01.2017 Центральноамериканский кубок Групповой этап. Тур 5 Панама1 : 0Коста-Рика
07.09.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа B. Тур 6 Коста-Рика3 : 1Панама
18.11.2015 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа B. Тур 2 Панама1 : 2Коста-Рика
01.04.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Панама2 : 1Коста-Рика
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада8 16
2
Финальная часть
США8 15
3
Финальная часть
Мексика8 14
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама8 14
5 Коста-Рика8 9
6 Ямайка8 7
7 Сальвадор8 6
8 Гондурас8 3

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