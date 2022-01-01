Коста-Рика - Панама 28 Января прямая трансляция
Стадион: Насьональ де Коста-Рика (2011) (Сан-Хосе, Коста-Рика), вместимость: 35175
28 января 2022, пятница. 05:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коста-Рика - Панама, которое состоится 28 Января 2022 года в 05:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ де Коста-Рика (2011) (Сан-Хосе, Коста-Рика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коста-Рика
Панама
Главные тренеры
|Луис Фернандо Суарес
|Томас Кристиансен
История личных встреч
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 1
|0 : 0
|14.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 10
|2 : 1
|20.07.2017
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|1 : 0
|09.06.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 5
|0 : 0
|23.01.2017
|Центральноамериканский кубок
|Групповой этап. Тур 5
|1 : 0
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа B. Тур 6
|3 : 1
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа B. Тур 2
|1 : 2
|01.04.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|8
|16
| 2
Финальная часть
|США
|8
|15
| 3
Финальная часть
|Мексика
|8
|14
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|8
|14
|5
|Коста-Рика
|8
|9
|6
|Ямайка
|8
|7
|7
|Сальвадор
|8
|6
|8
|Гондурас
|8
|3