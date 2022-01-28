Нант - Брест 28 Января прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
28 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/8 финала
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Брест, которое состоится 28 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Брест
Брест
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 1
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 4
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 1
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
| Валансьен
Страсбург
|0 : 1
| Париж
Лион
|17.12
| Труа
Нанси
|1 : 1 2 : 4
| Сарр-Юнион
Версаль
|0 : 1
| Паназоль
Витре
|1 : 1 3 : 4
| Тулуза
Ним
|4 : 1
| О Лион
Бастия
|1 : 3
| Юра Суд
Сен-Дени
|5 : 2
| Кретей
Венисьё
|3 : 0
| Генгам
Амьен
|2 : 3
| Чемин бас Давиньон
Клермон
|0 : 4
| Сошо
Нант
|0 : 0 4 : 5
| Кевийи-Руэн
Лаваль
|1 : 1 4 : 2
| Канн
Дижон
|1 : 1 3 : 2
| Таон
Бове
|3 : 3 4 : 2
| Лилль
Осер
|3 : 1
| Ренн
Лорьян
|1 : 0
| Марсель
Канне Рошвилль
|4 : 1
| Стад Пуатьевен
Ланс
|0 : 1
| Бержерак
Метц
|0 : 0 5 : 4
| Ред Стар
Монако
|0 : 2
| Лион-Дюшер
Сент-Этьен
|0 : 1
| Андрезьё
Монпелье
|0 : 1
| Реймс Сент-Анне
Реймс
|0 : 1
| Линас-Монлери
Анже
|2 : 0
| Васкеаль
Ванн
|0 : 4
| Динан-Леон
Брест
|0 : 0 12 : 13
| Бордо
Ле-Жюмо
|10 : 0
| Монтобан
Ла Рош
|1 : 2
| Шовиньи
Шартр
|2 : 1
| Шоле
Ницца
|0 : 1
| Феньи Ольнуа
ПСЖ
|0 : 3
1/16 финала
| Ницца
|01.01
| Нант
Витре
|2 : 0
| Версаль
Ла Рош
|4 : 0
| Канн
Тулуза
|0 : 1
| Брест
Бордо
|3 : 0
| Монпелье
Страсбург
|1 : 0
| Бержерак
Кретей
|0 : 0 5 : 4
| Бастия
Клермон
|2 : 0
| Нанси
Ренн
|1 : 1 4 : 3
| Кевийи-Руэн
Монако
|1 : 3
| Таон
Реймс
|0 : 1
| Юра Суд
Сент-Этьен
|1 : 4
| Линас-Монлери
Амьен
|3 : 3 3 : 4
| Шовиньи
Марсель
|0 : 3
| Ванн
ПСЖ
|0 : 4
| Ланс
Лилль
|2 : 2 4 : 3
1/8 финала
| Нант
Брест
|28.01
| Нанси
Амьен
|29.01
| Тулуза
Версаль
|29.01
| Реймс
Бастия
|29.01
| Марсель
Монпелье
|29.01
| Бержерак
Сент-Этьен
|30.01
| Ланс
Монако
|30.01
| ПСЖ
Ницца
|31.01