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Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 28 Января прямая трансляция

Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
28 января 2022, пятница. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);
Хаддерсфилд Таун Сток Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Сток Сити, которое состоится 28 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Сток Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Хаддерсфилд Таун1 : 1Сток Сити
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Сток Сити4 : 3Хаддерсфилд Таун
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Хаддерсфилд Таун2 : 5Сток Сити
01.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Сток Сити0 : 1Хаддерсфилд Таун
28.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Сток Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Сток Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Хаддерсфилд Таун1 : 1Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм27 57
2
Повышение
Блэкберн Роверс28 52
3
Плей-офф за повышение
Борнмут27 49
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс27 48
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион28 45
6
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун28 44
7 Ноттингем Форест28 43
8 Мидлсбро27 42
9 Ковентри Сити26 40
10 Лутон Таун26 38
11 Сток Сити27 38
12 Шеффилд Юнайтед25 36
13 Престон Норт Энд27 36
14 Блэкпул27 36
15 Миллуолл26 33
16 Бристоль Сити28 33
17 Суонси Сити25 32
18 Бирмингем Сити28 32
19 Халл Сити27 29
20 Кардифф Сити26 23
21 Рединг27 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед26 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти27 14
24
Зона вылета
Барнсли26 14

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