Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 28 Января прямая трансляция
Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
28 января 2022, пятница. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Сток Сити, которое состоится 28 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|2 : 1
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|1 : 1
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|4 : 3
|01.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|2 : 5
|01.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|0 : 1
|28.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 0
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|27
|57
| 2
Повышение
|Блэкберн Роверс
|28
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|27
|49
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|27
|48
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|28
|45
| 6
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|28
|44
|7
|Ноттингем Форест
|28
|43
|8
|Мидлсбро
|27
|42
|9
|Ковентри Сити
|26
|40
|10
|Лутон Таун
|26
|38
|11
|Сток Сити
|27
|38
|12
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|13
|Престон Норт Энд
|27
|36
|14
|Блэкпул
|27
|36
|15
|Миллуолл
|26
|33
|16
|Бристоль Сити
|28
|33
|17
|Суонси Сити
|25
|32
|18
|Бирмингем Сити
|28
|32
|19
|Халл Сити
|27
|29
|20
|Кардифф Сити
|26
|23
|21
|Рединг
|27
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|26
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|27
|14
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|26
|14