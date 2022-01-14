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Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 28 Января прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 28 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаБрэд Ларсен
КанадаЖерар Галлан
История личных встреч
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0Коламбус Блю Джекетс
15.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
20.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2Коламбус Блю Джекетс
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
06.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
14.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс7 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
28.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
11.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 5 БНью-Йорк Рейнджерс
21.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 5Коламбус Блю Джекетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш412343038171-1216376,8
2 Флорида Пантерз432252329175-1256373,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4320623210149-1236170,9
4 Нью-Йорк Рейнджерс4324131311132-1106069,8
5 Питтсбург Пингвинз4222324110145-1115970,2
6 Каролина Харрикейнз392530029140-945874,4
7 Нэшвилл Предаторз4421511214138-1205764,8
8 Торонто Мэйпл Лифс3921321210133-1035570,5
9 Сент-Луис Блюз4222122312147-1165565,5
10 Вашингтон Кэпиталз4419222712140-1225562,5
11 Миннесота Уайлд3817443010149-1155369,7
12 Вегас Голден Найтс4320231215149-1295361,6
13 Бостон Брюинз4021211213125-1115163,8
14 Анахайм Дакс4514434416133-1305055,6
15 Лос-Анджелес Кингз4317222416121-1184855,8
16 Калгари Флэймз3817120612126-944660,5
17 Даллас Старз4015521116120-1214657,5
18 Сан-Хосе Шаркс4315611119119-1324653,5
19 Эдмонтон Ойлерз3816220216125-1284255,3
20 Детройт Ред Уингз4311611519118-1474248,8
21 Виннипег Джетс3914214315114-1194152,6
22 Ванкувер Кэнакс4213233219105-1194148,8
23 Чикаго Блэкхоукс439431620107-1423945,3
24 Коламбус Блю Джекетс4011431021121-1453746,3
25 Нью-Йорк Айлендерс351311331484-943651,4
26 Нью-Джерси Дэвилз4110414121118-1453542,7
27 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
28 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
29 Сиэтл Кракен4212011325112-1523035,7
30 Оттава Сенаторз3611110320103-1252940,3
31 Аризона Койотс41730402792-1582429,3
32 Монреаль Канадиенс41701072690-1542328,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз432252329175-1256373,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4320623210149-1236170,9
3 Нью-Йорк Рейнджерс4324131311132-1106069,8
4 Питтсбург Пингвинз4222324110145-1115970,2
5 Каролина Харрикейнз392530029140-945874,4
6 Торонто Мэйпл Лифс3921321210133-1035570,5
7 Вашингтон Кэпиталз4419222712140-1225562,5
8 Бостон Брюинз4021211213125-1115163,8
9 Детройт Ред Уингз4311611519118-1474248,8
10 Коламбус Блю Джекетс4011431021121-1453746,3
11 Нью-Йорк Айлендерс351311331484-943651,4
12 Нью-Джерси Дэвилз4110414121118-1453542,7
13 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
14 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
15 Оттава Сенаторз3611110320103-1252940,3
16 Монреаль Канадиенс41701072690-1542328,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш412343038171-1216376,8
2 Нэшвилл Предаторз4421511214138-1205764,8
3 Сент-Луис Блюз4222122312147-1165565,5
4 Миннесота Уайлд3817443010149-1155369,7
5 Вегас Голден Найтс4320231215149-1295361,6
6 Анахайм Дакс4514434416133-1305055,6
7 Лос-Анджелес Кингз4317222416121-1184855,8
8 Калгари Флэймз3817120612126-944660,5
9 Даллас Старз4015521116120-1214657,5
10 Сан-Хосе Шаркс4315611119119-1324653,5
11 Эдмонтон Ойлерз3816220216125-1284255,3
12 Виннипег Джетс3914214315114-1194152,6
13 Ванкувер Кэнакс4213233219105-1194148,8
14 Чикаго Блэкхоукс439431620107-1423945,3
15 Сиэтл Кракен4212011325112-1523035,7
16 Аризона Койотс41730402792-1582429,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс4324131311132-1106069,8
2 Питтсбург Пингвинз4222324110145-1115970,2
3 Каролина Харрикейнз392530029140-945874,4
4 Вашингтон Кэпиталз4419222712140-1225562,5
5 Коламбус Блю Джекетс4011431021121-1453746,3
6 Нью-Йорк Айлендерс351311331484-943651,4
7 Нью-Джерси Дэвилз4110414121118-1453542,7
8 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз432252329175-1256373,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4320623210149-1236170,9
3 Торонто Мэйпл Лифс3921321210133-1035570,5
4 Бостон Брюинз4021211213125-1115163,8
5 Детройт Ред Уингз4311611519118-1474248,8
6 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
7 Оттава Сенаторз3611110320103-1252940,3
8 Монреаль Канадиенс41701072690-1542328,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш412343038171-1216376,8
2 Нэшвилл Предаторз4421511214138-1205764,8
3 Сент-Луис Блюз4222122312147-1165565,5
4 Миннесота Уайлд3817443010149-1155369,7
5 Даллас Старз4015521116120-1214657,5
6 Виннипег Джетс3914214315114-1194152,6
7 Чикаго Блэкхоукс439431620107-1423945,3
8 Аризона Койотс41730402792-1582429,3
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4320231215149-1295361,6
2 Анахайм Дакс4514434416133-1305055,6
3 Лос-Анджелес Кингз4317222416121-1184855,8
4 Калгари Флэймз3817120612126-944660,5
5 Сан-Хосе Шаркс4315611119119-1324653,5
6 Эдмонтон Ойлерз3816220216125-1284255,3
7 Ванкувер Кэнакс4213233219105-1194148,8
8 Сиэтл Кракен4212011325112-1523035,7

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