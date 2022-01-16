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Филадельфия Сиксерс - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 28.01.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
28 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Лос-Анджелес Лейкерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 28 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАДок Риверс
СШАФрэнк Вогель
История личных встреч
26.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс101 : 109Филадельфия Сиксерс
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс107 : 106Лос-Анджелес Лейкерс
04.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс120 : 107Филадельфия Сиксерс
26.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс108 : 91Лос-Анджелес Лейкерс
10.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс143 : 120Лос-Анджелес Лейкерс
30.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс105 : 121Филадельфия Сиксерс
08.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс104 : 107Лос-Анджелес Лейкерс
16.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс109 : 115Филадельфия Сиксерс
13.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс116 : 118Филадельфия Сиксерс
17.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс89 : 100Лос-Анджелес Лейкерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз473895281-4909850,8090,0
2 Голден Стэйт Уорриорз4835135274-4879830,7293,5
3 Мемфис Гриззлиз5033175588-5422830,6606,5
4 Майами Хит4831175213-4989790,6467,5
5 Чикаго Буллз4730175187-5103770,6388,0
6 Кливленд Кавальерс4930195250-5008790,6129,0
7 Юта Джаз4930195575-5253790,6129,0
8 Бруклин Нетс4829195375-5282770,6049,5
9 Милуоки Бакс5030205588-5415800,6009,5
10 Филадельфия Сиксерс4728195064-4969750,59610,0
11 Даллас Маверикс4928215171-5060770,57111,0
12 Денвер Наггетс4726215091-5033730,55312,0
13 Шарлотт Хорнетс4927225632-5617760,55112,0
14 Миннесота Тимбервулвз4724235215-5167710,51114,0
15 Бостон Селтикс4925245294-5140740,51014,0
16 Торонто Рэпторс4623234928-4893690,50014,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5025255279-5327750,50014,5
18 Лос-Анджелес Лейкерс4824245338-5391720,50014,5
19 Вашингтон Уизардс4823255179-5280710,47915,5
20 Нью-Йорк Никс4923265084-5117720,46916,0
21 Атланта Хоукс4722255238-5242690,46816,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс4820285206-5393680,41718,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс4718294970-5165650,38320,0
24 Сан-Антонио Спёрс4918315434-5443670,36721,0
25 Сакраменто Кингз5018325484-5746680,36021,5
26 Индиана Пэйсерс4917325323-5402660,34722,0
27 Оклахома-Сити Тандер4714334726-5071610,29824,0
28 Хьюстон Рокетс4814345196-5600620,29224,5
29 Детройт Пистонс4711364796-5245580,23427,0
30 Орландо Мэджик499405001-5419580,18430,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит4831175213-4989790,6460,0
2 Чикаго Буллз4730175187-5103770,6380,5
3 Кливленд Кавальерс4930195250-5008790,6121,5
4 Бруклин Нетс4829195375-5282770,6042,0
5 Милуоки Бакс5030205588-5415800,6002,0
6 Филадельфия Сиксерс4728195064-4969750,5962,5
7 Шарлотт Хорнетс4927225632-5617760,5514,5
8 Бостон Селтикс4925245294-5140740,5106,5
9 Торонто Рэпторс4623234928-4893690,5007,0
10 Вашингтон Уизардс4823255179-5280710,4798,0
11 Нью-Йорк Никс4923265084-5117720,4698,5
12 Атланта Хоукс4722255238-5242690,4688,5
13 Индиана Пэйсерс4917325323-5402660,34714,5
14 Детройт Пистонс4711364796-5245580,23419,5
15 Орландо Мэджик499405001-5419580,18422,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз473895281-4909850,8090,0
2 Голден Стэйт Уорриорз4835135274-4879830,7293,5
3 Мемфис Гриззлиз5033175588-5422830,6606,5
4 Юта Джаз4930195575-5253790,6129,0
5 Даллас Маверикс4928215171-5060770,57111,0
6 Денвер Наггетс4726215091-5033730,55312,0
7 Миннесота Тимбервулвз4724235215-5167710,51114,0
8 Лос-Анджелес Клипперс5025255279-5327750,50014,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс4824245338-5391720,50014,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс4820285206-5393680,41718,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс4718294970-5165650,38320,0
12 Сан-Антонио Спёрс4918315434-5443670,36721,0
13 Сакраменто Кингз5018325484-5746680,36021,5
14 Оклахома-Сити Тандер4714334726-5071610,29824,0
15 Хьюстон Рокетс4814345196-5600620,29224,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бруклин Нетс4829195375-5282770,6040,0
2 Филадельфия Сиксерс4728195064-4969750,5960,5
3 Бостон Селтикс4925245294-5140740,5104,5
4 Торонто Рэпторс4623234928-4893690,5005,0
5 Нью-Йорк Никс4923265084-5117720,4696,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4730175187-5103770,6380,0
2 Кливленд Кавальерс4930195250-5008790,6121,0
3 Милуоки Бакс5030205588-5415800,6001,5
4 Индиана Пэйсерс4917325323-5402660,34714,0
5 Детройт Пистонс4711364796-5245580,23419,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит4831175213-4989790,6460,0
2 Шарлотт Хорнетс4927225632-5617760,5514,5
3 Вашингтон Уизардс4823255179-5280710,4798,0
4 Атланта Хоукс4722255238-5242690,4688,5
5 Орландо Мэджик499405001-5419580,18422,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз4930195575-5253790,6120,0
2 Денвер Наггетс4726215091-5033730,5533,0
3 Миннесота Тимбервулвз4724235215-5167710,5115,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс4820285206-5393680,4179,5
5 Оклахома-Сити Тандер4714334726-5071610,29815,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз473895281-4909850,8090,0
2 Голден Стэйт Уорриорз4835135274-4879830,7293,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5025255279-5327750,50014,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс4824245338-5391720,50014,5
5 Сакраменто Кингз5018325484-5746680,36021,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5033175588-5422830,6600,0
2 Даллас Маверикс4928215171-5060770,5714,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс4718294970-5165650,38313,5
4 Сан-Антонио Спёрс4918315434-5443670,36714,5
5 Хьюстон Рокетс4814345196-5600620,29218,0

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