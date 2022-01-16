Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 28.01.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
28 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 28 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
|Стив Керр
История личных встреч
|17.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 99
|11.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 110
|30.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 114
|28.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 111
|26.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 108
|03.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 84
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 104
|09.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 119
|30.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 130 ОТ
|20.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 117
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|47
|38
|9
|5281-4909
|85
|0,809
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|48
|35
|13
|5274-4879
|83
|0,729
|3,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|50
|33
|17
|5588-5422
|83
|0,660
|6,5
|4
|Майами Хит
|48
|31
|17
|5213-4989
|79
|0,646
|7,5
|5
|Чикаго Буллз
|47
|30
|17
|5187-5103
|77
|0,638
|8,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|49
|30
|19
|5250-5008
|79
|0,612
|9,0
|7
|Юта Джаз
|49
|30
|19
|5575-5253
|79
|0,612
|9,0
|8
|Бруклин Нетс
|48
|29
|19
|5375-5282
|77
|0,604
|9,5
|9
|Милуоки Бакс
|50
|30
|20
|5588-5415
|80
|0,600
|9,5
|10
|Филадельфия Сиксерс
|47
|28
|19
|5064-4969
|75
|0,596
|10,0
|11
|Даллас Маверикс
|49
|28
|21
|5171-5060
|77
|0,571
|11,0
|12
|Денвер Наггетс
|47
|26
|21
|5091-5033
|73
|0,553
|12,0
|13
|Шарлотт Хорнетс
|49
|27
|22
|5632-5617
|76
|0,551
|12,0
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|47
|24
|23
|5215-5167
|71
|0,511
|14,0
|15
|Бостон Селтикс
|49
|25
|24
|5294-5140
|74
|0,510
|14,0
|16
|Торонто Рэпторс
|46
|23
|23
|4928-4893
|69
|0,500
|14,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|50
|25
|25
|5279-5327
|75
|0,500
|14,5
|18
|Лос-Анджелес Лейкерс
|48
|24
|24
|5338-5391
|72
|0,500
|14,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|48
|23
|25
|5179-5280
|71
|0,479
|15,5
|20
|Нью-Йорк Никс
|49
|23
|26
|5084-5117
|72
|0,469
|16,0
|21
|Атланта Хоукс
|47
|22
|25
|5238-5242
|69
|0,468
|16,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|48
|20
|28
|5206-5393
|68
|0,417
|18,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|47
|18
|29
|4970-5165
|65
|0,383
|20,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|49
|18
|31
|5434-5443
|67
|0,367
|21,0
|25
|Сакраменто Кингз
|50
|18
|32
|5484-5746
|68
|0,360
|21,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|49
|17
|32
|5323-5402
|66
|0,347
|22,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|47
|14
|33
|4726-5071
|61
|0,298
|24,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|48
|14
|34
|5196-5600
|62
|0,292
|24,5
|29
|Детройт Пистонс
|47
|11
|36
|4796-5245
|58
|0,234
|27,0
|30
|Орландо Мэджик
|49
|9
|40
|5001-5419
|58
|0,184
|30,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|48
|31
|17
|5213-4989
|79
|0,646
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|47
|30
|17
|5187-5103
|77
|0,638
|0,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|49
|30
|19
|5250-5008
|79
|0,612
|1,5
|4
|Бруклин Нетс
|48
|29
|19
|5375-5282
|77
|0,604
|2,0
|5
|Милуоки Бакс
|50
|30
|20
|5588-5415
|80
|0,600
|2,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|47
|28
|19
|5064-4969
|75
|0,596
|2,5
|7
|Шарлотт Хорнетс
|49
|27
|22
|5632-5617
|76
|0,551
|4,5
|8
|Бостон Селтикс
|49
|25
|24
|5294-5140
|74
|0,510
|6,5
|9
|Торонто Рэпторс
|46
|23
|23
|4928-4893
|69
|0,500
|7,0
|10
|Вашингтон Уизардс
|48
|23
|25
|5179-5280
|71
|0,479
|8,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|49
|23
|26
|5084-5117
|72
|0,469
|8,5
|12
|Атланта Хоукс
|47
|22
|25
|5238-5242
|69
|0,468
|8,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|49
|17
|32
|5323-5402
|66
|0,347
|14,5
|14
|Детройт Пистонс
|47
|11
|36
|4796-5245
|58
|0,234
|19,5
|15
|Орландо Мэджик
|49
|9
|40
|5001-5419
|58
|0,184
|22,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|47
|38
|9
|5281-4909
|85
|0,809
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|48
|35
|13
|5274-4879
|83
|0,729
|3,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|50
|33
|17
|5588-5422
|83
|0,660
|6,5
|4
|Юта Джаз
|49
|30
|19
|5575-5253
|79
|0,612
|9,0
|5
|Даллас Маверикс
|49
|28
|21
|5171-5060
|77
|0,571
|11,0
|6
|Денвер Наггетс
|47
|26
|21
|5091-5033
|73
|0,553
|12,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|47
|24
|23
|5215-5167
|71
|0,511
|14,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|50
|25
|25
|5279-5327
|75
|0,500
|14,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|48
|24
|24
|5338-5391
|72
|0,500
|14,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|48
|20
|28
|5206-5393
|68
|0,417
|18,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|47
|18
|29
|4970-5165
|65
|0,383
|20,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|49
|18
|31
|5434-5443
|67
|0,367
|21,0
|13
|Сакраменто Кингз
|50
|18
|32
|5484-5746
|68
|0,360
|21,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|47
|14
|33
|4726-5071
|61
|0,298
|24,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|48
|14
|34
|5196-5600
|62
|0,292
|24,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бруклин Нетс
|48
|29
|19
|5375-5282
|77
|0,604
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|47
|28
|19
|5064-4969
|75
|0,596
|0,5
|3
|Бостон Селтикс
|49
|25
|24
|5294-5140
|74
|0,510
|4,5
|4
|Торонто Рэпторс
|46
|23
|23
|4928-4893
|69
|0,500
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|49
|23
|26
|5084-5117
|72
|0,469
|6,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|47
|30
|17
|5187-5103
|77
|0,638
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|49
|30
|19
|5250-5008
|79
|0,612
|1,0
|3
|Милуоки Бакс
|50
|30
|20
|5588-5415
|80
|0,600
|1,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|49
|17
|32
|5323-5402
|66
|0,347
|14,0
|5
|Детройт Пистонс
|47
|11
|36
|4796-5245
|58
|0,234
|19,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|48
|31
|17
|5213-4989
|79
|0,646
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|49
|27
|22
|5632-5617
|76
|0,551
|4,5
|3
|Вашингтон Уизардс
|48
|23
|25
|5179-5280
|71
|0,479
|8,0
|4
|Атланта Хоукс
|47
|22
|25
|5238-5242
|69
|0,468
|8,5
|5
|Орландо Мэджик
|49
|9
|40
|5001-5419
|58
|0,184
|22,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|49
|30
|19
|5575-5253
|79
|0,612
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|47
|26
|21
|5091-5033
|73
|0,553
|3,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|47
|24
|23
|5215-5167
|71
|0,511
|5,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|48
|20
|28
|5206-5393
|68
|0,417
|9,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|47
|14
|33
|4726-5071
|61
|0,298
|15,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|47
|38
|9
|5281-4909
|85
|0,809
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|48
|35
|13
|5274-4879
|83
|0,729
|3,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|50
|25
|25
|5279-5327
|75
|0,500
|14,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|48
|24
|24
|5338-5391
|72
|0,500
|14,5
|5
|Сакраменто Кингз
|50
|18
|32
|5484-5746
|68
|0,360
|21,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|50
|33
|17
|5588-5422
|83
|0,660
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|49
|28
|21
|5171-5060
|77
|0,571
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|47
|18
|29
|4970-5165
|65
|0,383
|13,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|49
|18
|31
|5434-5443
|67
|0,367
|14,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|48
|14
|34
|5196-5600
|62
|0,292
|18,0