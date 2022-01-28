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УНИКС - ЦСКА прямая трансляция 28.01.2022

Стадион: Баскет-холл (Казань, Россия), вместимость: 7000
28 января 2022, пятница. 19:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 21-й тур
УНИКС ЦСКА

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами УНИКС - ЦСКА, которое состоится 28 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Баскет-холл (Казань, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
УНИКС
Казань, Россия
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
Хорватия Велимир Перасович
Греция Димитрис Итудис
История личных встреч
15.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 15 ЦСКА67 : 88УНИКС
07.11.2021 Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат УНИКС69 : 64ЦСКА
10.06.2021 Единая лига ВТБ Финал ЦСКА89 : 81УНИКС
07.06.2021 Единая лига ВТБ Финал УНИКС57 : 76ЦСКА
05.06.2021 Единая лига ВТБ Финал УНИКС77 : 85ЦСКА
27.03.2021 Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат ЦСКА102 : 86УНИКС
26.12.2020 Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат УНИКС76 : 83ЦСКА
02.12.2019 Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат УНИКС94 : 86ЦСКА
01.04.2019 Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат ЦСКА73 : 83УНИКС
11.02.2019 Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат УНИКС71 : 68ЦСКА
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Реал Мадрид20 0.850
2
Плей-офф
Барселона21 0.762
3
Плей-офф
Олимпия Милан19 0.684
4
Плей-офф
Олимпиакос19 0.632
5
Плей-офф
Зенит19 0.632
6
Плей-офф
УНИКС20 0.600
7
Плей-офф
ЦСКА20 0.600
8
Плей-офф
Анадолу Эфес20 0.500
9 Монако21 0.476
10 Бавария21 0.476
11 Фенербахче19 0.474
12 Маккаби Тель-Авив20 0.450
13 АСВЕЛ21 0.429
14 Црвена Звезда19 0.368
15 Баскония20 0.350
16 Альба20 0.300
17 Панатинаикос19 0.211
18 Жальгирис18 0.167

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