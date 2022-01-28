УНИКС - ЦСКА прямая трансляция 28.01.2022
Стадион: Баскет-холл (Казань, Россия), вместимость: 7000
28 января 2022, пятница. 19:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 21-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами УНИКС - ЦСКА, которое состоится 28 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Баскет-холл (Казань, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
УНИКС
Казань, Россия
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
|Велимир Перасович
|Димитрис Итудис
История личных встреч
|15.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|67 : 88
|07.11.2021
|Единая лига ВТБ
|Регулярный чемпионат
|69 : 64
|10.06.2021
|Единая лига ВТБ
|Финал
|89 : 81
|07.06.2021
|Единая лига ВТБ
|Финал
|57 : 76
|05.06.2021
|Единая лига ВТБ
|Финал
|77 : 85
|27.03.2021
|Единая лига ВТБ
|Регулярный чемпионат
|102 : 86
|26.12.2020
|Единая лига ВТБ
|Регулярный чемпионат
|76 : 83
|02.12.2019
|Единая лига ВТБ
|Регулярный чемпионат
|94 : 86
|01.04.2019
|Единая лига ВТБ
|Регулярный чемпионат
|73 : 83
|11.02.2019
|Единая лига ВТБ
|Регулярный чемпионат
|71 : 68
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Реал Мадрид
|20
|0.850
| 2
Плей-офф
|Барселона
|21
|0.762
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|19
|0.684
| 4
Плей-офф
|Олимпиакос
|19
|0.632
| 5
Плей-офф
|Зенит
|19
|0.632
| 6
Плей-офф
|УНИКС
|20
|0.600
| 7
Плей-офф
|ЦСКА
|20
|0.600
| 8
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|20
|0.500
|9
|Монако
|21
|0.476
|10
|Бавария
|21
|0.476
|11
|Фенербахче
|19
|0.474
|12
|Маккаби Тель-Авив
|20
|0.450
|13
|АСВЕЛ
|21
|0.429
|14
|Црвена Звезда
|19
|0.368
|15
|Баскония
|20
|0.350
|16
|Альба
|20
|0.300
|17
|Панатинаикос
|19
|0.211
|18
|Жальгирис
|18
|0.167