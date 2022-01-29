Реймс - Бастия 29 Января прямая трансляция
Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
29 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Кубок Франции, 1/8 финала
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Бастия, которое состоится 29 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Огюст Делоне II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Бастия
Бастия
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Режис Бруар
История личных встреч
|13.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 1
|19.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 0
|18.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 2
|29.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 1
|22.03.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 0
|02.11.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|4 : 2
|13.01.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 2
|18.08.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
| Валансьен
Страсбург
|0 : 1
| Париж
Лион
|17.12
| Труа
Нанси
|1 : 1 2 : 4
| Сарр-Юнион
Версаль
|0 : 1
| Паназоль
Витре
|1 : 1 3 : 4
| Тулуза
Ним
|4 : 1
| О Лион
Бастия
|1 : 3
| Юра Суд
Сен-Дени
|5 : 2
| Кретей
Венисьё
|3 : 0
| Генгам
Амьен
|2 : 3
| Чемин бас Давиньон
Клермон
|0 : 4
| Сошо
Нант
|0 : 0 4 : 5
| Кевийи-Руэн
Лаваль
|1 : 1 4 : 2
| Канн
Дижон
|1 : 1 3 : 2
| Таон
Бове
|3 : 3 4 : 2
| Лилль
Осер
|3 : 1
| Ренн
Лорьян
|1 : 0
| Марсель
Канне Рошвилль
|4 : 1
| Стад Пуатьевен
Ланс
|0 : 1
| Бержерак
Метц
|0 : 0 5 : 4
| Ред Стар
Монако
|0 : 2
| Лион-Дюшер
Сент-Этьен
|0 : 1
| Андрезьё
Монпелье
|0 : 1
| Реймс Сент-Анне
Реймс
|0 : 1
| Линас-Монлери
Анже
|2 : 0
| Васкеаль
Ванн
|0 : 4
| Динан-Леон
Брест
|0 : 0 12 : 13
| Бордо
Ле-Жюмо
|10 : 0
| Монтобан
Ла Рош
|1 : 2
| Шовиньи
Шартр
|2 : 1
| Шоле
Ницца
|0 : 1
| Феньи Ольнуа
ПСЖ
|0 : 3
1/16 финала
| Ницца
|01.01
| Нант
Витре
|2 : 0
| Версаль
Ла Рош
|4 : 0
| Канн
Тулуза
|0 : 1
| Брест
Бордо
|3 : 0
| Монпелье
Страсбург
|1 : 0
| Бержерак
Кретей
|0 : 0 5 : 4
| Бастия
Клермон
|2 : 0
| Нанси
Ренн
|1 : 1 4 : 3
| Кевийи-Руэн
Монако
|1 : 3
| Таон
Реймс
|0 : 1
| Юра Суд
Сент-Этьен
|1 : 4
| Линас-Монлери
Амьен
|3 : 3 3 : 4
| Шовиньи
Марсель
|0 : 3
| Ванн
ПСЖ
|0 : 4
| Ланс
Лилль
|2 : 2 4 : 3
1/8 финала
| Нант
Брест
|28.01
| Нанси
Амьен
|29.01
| Тулуза
Версаль
|29.01
| Реймс
Бастия
|29.01
| Марсель
Монпелье
|29.01
| Бержерак
Сент-Этьен
|30.01
| Ланс
Монако
|30.01
| ПСЖ
Ницца
|31.01