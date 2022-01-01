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Престон Норт Энд - Бристоль Сити 29 Января прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
29 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Джон Басби (Англия);
Престон Норт Энд Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Бристоль Сити, которое состоится 29 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Райан Лоу
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Бристоль Сити0 : 0Престон Норт Энд
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Бристоль Сити2 : 0Престон Норт Энд
18.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Престон Норт Энд1 : 0Бристоль Сити
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Бристоль Сити1 : 1Престон Норт Энд
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Престон Норт Энд3 : 3Бристоль Сити
02.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Престон Норт Энд1 : 1Бристоль Сити
10.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Бристоль Сити0 : 1Престон Норт Энд
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Престон Норт Энд2 : 1Бристоль Сити
21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Бристоль Сити1 : 2Престон Норт Энд
04.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Престон Норт Энд5 : 0Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм27 57
2
Повышение
Блэкберн Роверс28 52
3
Плей-офф за повышение
Борнмут27 49
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс27 48
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион28 45
6
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун28 44
7 Ноттингем Форест28 43
8 Мидлсбро27 42
9 Ковентри Сити26 40
10 Лутон Таун26 38
11 Сток Сити27 38
12 Шеффилд Юнайтед25 36
13 Престон Норт Энд27 36
14 Блэкпул27 36
15 Миллуолл26 33
16 Бристоль Сити28 33
17 Суонси Сити25 32
18 Бирмингем Сити28 32
19 Халл Сити27 29
20 Кардифф Сити26 23
21 Рединг27 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед26 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти27 14
24
Зона вылета
Барнсли26 14

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