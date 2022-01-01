Бенфика - Спортинг 29 Января прямая трансляция
Стадион: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
29 января 2022, суббота. 22:45 МСК. Португалия - Кубок лиги, Финал
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Спортинг, которое состоится 29 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|04.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 3
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|4 : 3
|02.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|1 : 0
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 1
|18.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 2
|04.08.2019
|Суперкубок Португалии
|Финал
|5 : 0
|03.04.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|06.02.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 1
|03.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|2 : 4
|25.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|1 : 1
Турнирная таблица
1/2 финала
| Бенфика
Боавишта
|1 : 1 3 : 2
| Спортинг
Санта-Клара
|2 : 1
Финал
| Бенфика
Спортинг
|29.01