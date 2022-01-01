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Бенфика - Спортинг 29 Января прямая трансляция

Стадион: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
29 января 2022, суббота. 22:45 МСК. Португалия - Кубок лиги, Финал
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия);
Бенфика Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Спортинг, которое состоится 29 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
04.12.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Бенфика1 : 3Спортинг
15.05.2021 Португалия - Примейра Тур 33 Бенфика4 : 3Спортинг
02.02.2021 Португалия - Примейра Тур 16 Спортинг1 : 0Бенфика
25.07.2020 Португалия - Примейра Тур 34 Бенфика2 : 1Спортинг
18.01.2020 Португалия - Примейра Тур 17 Спортинг0 : 2Бенфика
04.08.2019 Суперкубок Португалии Финал Бенфика5 : 0Спортинг
03.04.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Спортинг1 : 0Бенфика
06.02.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика2 : 1Спортинг
03.02.2019 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 4Бенфика
25.08.2018 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика1 : 1Спортинг
Турнирная таблица
1/2 финала
Бенфика
Боавишта
1 : 1 3 : 2
Спортинг
Санта-Клара
2 : 1
Финал
Бенфика
Спортинг
29.01

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