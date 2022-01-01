Росс Каунти - Рейнджерс 29 Января прямая трансляция
Стадион: Глобал Энерджи - Виктория Парк (Дингуолл, Шотландия), вместимость: 6300
29 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 24-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Росс Каунти - Рейнджерс, которое состоится 29 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Глобал Энерджи - Виктория Парк (Дингуолл, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Росс Каунти
Дингуолл
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
|Малки Маккей
|Джованни ван Бронкхорст
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|07.11.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 13
|4 : 2
|22.08.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|2 : 4
|23.01.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 25
|5 : 0
|06.12.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 16
|0 : 4
|04.10.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 10
|2 : 0
|08.03.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 30
|0 : 1
|29.01.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|2 : 0
|30.10.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|0 : 4
|28.01.2018
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 24
|1 : 2
|09.12.2017
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|22
|55
| 2
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|22
|51
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|22
|39
| 4
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|22
|32
| 5
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|22
|30
| 6
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|22
|28
| 7
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|22
|28
| 8
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|22
|25
| 9
Переходной турнир
|Ливингстон
|22
|23
| 10
Переходной турнир
|Росс Каунти
|22
|21
| 11
Переходной турнир
|Данди
|22
|17
| 12
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|22
|15