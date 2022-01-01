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Росс Каунти - Рейнджерс 29 Января прямая трансляция

Стадион: Глобал Энерджи - Виктория Парк (Дингуолл, Шотландия), вместимость: 6300
29 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 24-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Росс Каунти Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Росс Каунти - Рейнджерс, которое состоится 29 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Глобал Энерджи - Виктория Парк (Дингуолл, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Росс Каунти
Дингуолл
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
Шотландия Малки Маккей
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
07.11.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Рейнджерс4 : 2Росс Каунти
22.08.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Росс Каунти2 : 4Рейнджерс
23.01.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 25 Рейнджерс5 : 0Росс Каунти
06.12.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Росс Каунти0 : 4Рейнджерс
04.10.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Рейнджерс2 : 0Росс Каунти
08.03.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 30 Росс Каунти0 : 1Рейнджерс
29.01.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Рейнджерс2 : 0Росс Каунти
30.10.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Росс Каунти0 : 4Рейнджерс
28.01.2018 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 24 Росс Каунти1 : 2Рейнджерс
09.12.2017 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Рейнджерс2 : 1Росс Каунти
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс22 55
2
Плей-офф чемпионов
Селтик22 51
3
Плей-офф чемпионов
Хартс22 39
4
Плей-офф чемпионов
Мазервелл22 32
5
Плей-офф чемпионов
Хайберниан22 30
6
Плей-офф чемпионов
Абердин22 28
7
Переходной турнир
Данди Юнайтед22 28
8
Переходной турнир
Сент-Миррен22 25
9
Переходной турнир
Ливингстон22 23
10
Переходной турнир
Росс Каунти22 21
11
Переходной турнир
Данди22 17
12
Переходной турнир
Сент-Джонстон22 15

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