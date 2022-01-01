Селтик - Данди Юнайтед 29 Января прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
29 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 24-й тур
Главный судья: Юэн Андерсон (Шотландия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Данди Юнайтед, которое состоится 29 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго
Данди Юнайтед
Данди
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Томас Кортс
История личных встреч
|05.12.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|0 : 3
|26.09.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|1 : 1
|07.03.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 31
|0 : 0
|30.12.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 21
|3 : 0
|22.08.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 5
|0 : 1
|15.01.2016
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 4
|25.10.2015
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 12
|5 : 0
|22.08.2015
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 3
|26.04.2015
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 3
|21.03.2015
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|22
|55
| 2
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|22
|51
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|22
|39
| 4
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|22
|32
| 5
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|22
|30
| 6
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|22
|28
| 7
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|22
|28
| 8
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|22
|25
| 9
Переходной турнир
|Ливингстон
|22
|23
| 10
Переходной турнир
|Росс Каунти
|22
|21
| 11
Переходной турнир
|Данди
|22
|17
| 12
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|22
|15