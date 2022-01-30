Онлайн трансляции
Суббота 29 января

20:30  ru Реймс - Бастия 20:30  ru Питерборо - Шеффилд
20:30  ru Оттава - Анахайм 21:00  ru Филадельфия - Лос-Анджелес 22:00  ru Буркина-Фасо - Тунис 22:00  ru Айлендерс - Сиэтл
22:45  ru Бенфика - Спортинг 23:00  ru Марсель - Монпелье 23:00  ru Сент-Луис - Виннипег
Воскресенье 30 января

02:00  ru Флорида - Сан-Хосе 03:00  ru Каролина - Нью-Джерси 03:00  ru Детройт - Торонто 03:00  ru Монреаль - Эдмонтон
03:00  ru Тампа-Бэй - Вегас 03:00  ru Нью-Орлеан - Бостон 03:00  ru Даллас - Индиана 03:30  ru Филадельфия - Сакраменто
04:00  ru Мемфис - Вашингтон 04:00  ru Майами - Торонто 04:30  ru Голден Стэйт - Бруклин 05:00  ru Аризона - Баффало
06:00  ru Калгари - Ванкувер 16:30  ru Дерби Каунти - Бирмингем 18:00  ru Египет - Марокко 18:15  ru АЕК Афины - Волос
19:00  ru Кардифф Сити - Ноттингем 20:30  ru Бержерак - Сент-Этьен 21:00  ru Рейнджерс - Сиэтл 21:00  ru Питтсбург - Лос-Анджелес
21:00  ru Шарлотт - Клипперс 21:00  ru Атланта - Лейкерс 22:00  ru Сенегал - Экв Гвинея 23:00  ru Ланс - Монако
23:05  ru Канада - США 23:30  ru Порту - Маритиму 23:30  ru Чикаго - Портленд
Свернуть список

Канада - США 30 Января прямая трансляция

Стадион: Тим Хортонс Филд (Гамильтон, Канада), вместимость: 40000
30 января 2022, воскресенье. 23:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур
Главный судья: Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика);
Канада США

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Канада - США, которое состоится 30 Января 2022 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тим Хортонс Филд (Гамильтон, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
США
Главные тренеры
Англия Джон Хердман
США Грегг Берхалтер
История личных встреч
06.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 2 США1 : 1Канада
19.07.2021 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. Тур 3 США1 : 0Канада
06.02.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США1 : 0Канада
30.01.2013 Товарищеские матчи (сборные) Январь 2013 США0 : 0Канада
04.06.2012 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2012 Канада0 : 0США
08.06.2011 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа C. Тур 1 США2 : 0Канада
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада9 19
2
Финальная часть
США9 18
3
Финальная часть
Мексика9 17
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама9 14
5 Коста-Рика9 12
6 Ямайка9 7
7 Сальвадор9 6
8 Гондурас9 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close