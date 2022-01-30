Канада - США 30 Января прямая трансляция
Стадион: Тим Хортонс Филд (Гамильтон, Канада), вместимость: 40000
30 января 2022, воскресенье. 23:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур
Главный судья: Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Канада - США, которое состоится 30 Января 2022 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тим Хортонс Филд (Гамильтон, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
США
Главные тренеры
|Джон Хердман
|Грегг Берхалтер
История личных встреч
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 2
|1 : 1
|19.07.2021
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. Тур 3
|1 : 0
|06.02.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|30.01.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2013
|0 : 0
|04.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|0 : 0
|08.06.2011
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. Тур 1
|2 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|9
|19
| 2
Финальная часть
|США
|9
|18
| 3
Финальная часть
|Мексика
|9
|17
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|9
|14
|5
|Коста-Рика
|9
|12
|6
|Ямайка
|9
|7
|7
|Сальвадор
|9
|6
|8
|Гондурас
|9
|3