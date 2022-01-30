Онлайн трансляции
Суббота 29 января

20:30  ru Реймс - Бастия 20:30  ru Питерборо - Шеффилд
20:30  ru Оттава - Анахайм 21:00  ru Филадельфия - Лос-Анджелес 22:00  ru Буркина-Фасо - Тунис 22:00  ru Айлендерс - Сиэтл
22:45  ru Бенфика - Спортинг 23:00  ru Марсель - Монпелье 23:00  ru Сент-Луис - Виннипег
Воскресенье 30 января

02:00  ru Флорида - Сан-Хосе 03:00  ru Каролина - Нью-Джерси 03:00  ru Детройт - Торонто 03:00  ru Монреаль - Эдмонтон
03:00  ru Тампа-Бэй - Вегас 03:00  ru Нью-Орлеан - Бостон 03:00  ru Даллас - Индиана 03:30  ru Филадельфия - Сакраменто
04:00  ru Мемфис - Вашингтон 04:00  ru Майами - Торонто 04:30  ru Голден Стэйт - Бруклин 05:00  ru Аризона - Баффало
06:00  ru Калгари - Ванкувер 16:30  ru Дерби Каунти - Бирмингем 18:00  ru Египет - Марокко 18:15  ru АЕК Афины - Волос
19:00  ru Кардифф Сити - Ноттингем 20:30  ru Бержерак - Сент-Этьен 21:00  ru Рейнджерс - Сиэтл 21:00  ru Питтсбург - Лос-Анджелес
21:00  ru Шарлотт - Клипперс 21:00  ru Атланта - Лейкерс 22:00  ru Сенегал - Экв Гвинея 23:00  ru Ланс - Монако
23:05  ru Канада - США 23:30  ru Порту - Маритиму 23:30  ru Чикаго - Портленд
Свернуть список

Ланс - Монако 30 Января прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
30 января 2022, воскресенье. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/8 финала
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ланс Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монако, которое состоится 30 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
21.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 3 Монако0 : 2Ланс
23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Ланс0 : 0Монако
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Монако0 : 3Ланс
26.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Ланс0 : 3Монако
02.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 16 Монако2 : 0Ланс
26.03.2014 Кубок Франции 1/4 финала Монако6 : 0Ланс
15.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 36 Монако1 : 1Ланс
21.08.2010 Франция - Лига 1 Тур 3 Ланс2 : 2Монако
13.04.2010 Кубок Франции 1/2 финала Монако1 : 0 ДВЛанс
20.02.2010 Франция - Лига 1 Тур 25 Ланс3 : 0Монако
Турнирная таблица
1/32 финала
Валансьен
Страсбург
0 : 1
Париж
Лион
17.12
Труа
Нанси
1 : 1 2 : 4
Сарр-Юнион
Версаль
0 : 1
Паназоль
Витре
1 : 1 3 : 4
Тулуза
Ним
4 : 1
О Лион
Бастия
1 : 3
Юра Суд
Сен-Дени
5 : 2
Кретей
Венисьё
3 : 0
Генгам
Амьен
2 : 3
Чемин бас Давиньон
Клермон
0 : 4
Сошо
Нант
0 : 0 4 : 5
Кевийи-Руэн
Лаваль
1 : 1 4 : 2
Канн
Дижон
1 : 1 3 : 2
Таон
Бове
3 : 3 4 : 2
Лилль
Осер
3 : 1
Ренн
Лорьян
1 : 0
Марсель
Канне Рошвилль
4 : 1
Стад Пуатьевен
Ланс
0 : 1
Бержерак
Метц
0 : 0 5 : 4
Ред Стар
Монако
0 : 2
Лион-Дюшер
Сент-Этьен
0 : 1
Андрезьё
Монпелье
0 : 1
Реймс Сент-Анне
Реймс
0 : 1
Линас-Монлери
Анже
2 : 0
Васкеаль
Ванн
0 : 4
Динан-Леон
Брест
0 : 0 12 : 13
Бордо
Ле-Жюмо
10 : 0
Монтобан
Ла Рош
1 : 2
Шовиньи
Шартр
2 : 1
Шоле
Ницца
0 : 1
Феньи Ольнуа
ПСЖ
0 : 3
1/16 финала
Ницца
01.01
Нант
Витре
2 : 0
Версаль
Ла Рош
4 : 0
Канн
Тулуза
0 : 1
Брест
Бордо
3 : 0
Монпелье
Страсбург
1 : 0
Бержерак
Кретей
0 : 0 5 : 4
Бастия
Клермон
2 : 0
Нанси
Ренн
1 : 1 4 : 3
Кевийи-Руэн
Монако
1 : 3
Таон
Реймс
0 : 1
Юра Суд
Сент-Этьен
1 : 4
Линас-Монлери
Амьен
3 : 3 3 : 4
Шовиньи
Марсель
0 : 3
Ванн
ПСЖ
0 : 4
Ланс
Лилль
2 : 2 4 : 3
1/8 финала
Нант
Брест
2 : 0
Нанси
Амьен
29.01
Тулуза
Версаль
29.01
Реймс
Бастия
29.01
Марсель
Монпелье
29.01
Бержерак
Сент-Этьен
30.01
Ланс
Монако
30.01
ПСЖ
Ницца
31.01

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close