Сенегал - Экваториальная Гвинея 30 Января прямая трансляция
Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
30 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/4 финала
Главный судья: Виктор Гомес (Йоханнесбург, ЮАР);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Экваториальная Гвинея, которое состоится 30 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сенегал
Экваториальная Гвинея
Главные тренеры
|Алиу Сиссе
|Хуан Миха Бикого Обианг
История личных встреч
|26.01.2012
|Кубок африканских наций
|Группа A. Тур 2
|2 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| Буркина-Фасо
Габон
|1 : 1 7 : 6
A02
| Нигерия
Тунис
|0 : 1
A05
| Гвинея
Гамбия
|0 : 1
A06
| Камерун
Коморские острова
|2 : 1
A03
| Сенегал
Кабо-Верде
|2 : 0
A08
| Марокко
Малави
|2 : 1
A07
| Кот-д'Ивуар
Египет
|0 : 0 4 : 5
A04
| Мали
Экваториальная Гвинея
|0 : 0 5 : 6
1/4 финала
|Метка
QF3
| Гамбия
Камерун
|29.01
QF1
| Буркина-Фасо
Тунис
|29.01
QF4
| Египет
Марокко
|30.01
QF2
| Сенегал
Экваториальная Гвинея
|30.01
1/2 финала
|Метка
SF1
| QF1
QF2
|02.02
SF2
| QF3
QF4
|03.02
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|06.02
Финал
|Метка
F1
| SF1
SF2
|06.02