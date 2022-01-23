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Сенегал - Экваториальная Гвинея 30 Января прямая трансляция

Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
30 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/4 финала
Главный судья: Виктор Гомес (Йоханнесбург, ЮАР);
Сенегал Экваториальная Гвинея

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Экваториальная Гвинея, которое состоится 30 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал
Экваториальная Гвинея
Главные тренеры
Сенегал Алиу Сиссе
Экваториальная Гвинея Хуан Миха Бикого Обианг
История личных встреч
26.01.2012 Кубок африканских наций Группа A. Тур 2 Экваториальная Гвинея2 : 1Сенегал
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A01
 Буркина-Фасо
Габон
1 : 1 7 : 6
A02
 Нигерия
Тунис
0 : 1
A05
 Гвинея
Гамбия
0 : 1
A06
 Камерун
Коморские острова
2 : 1
A03
 Сенегал
Кабо-Верде
2 : 0
A08
 Марокко
Малави
2 : 1
A07
 Кот-д'Ивуар
Египет
0 : 0 4 : 5
A04
 Мали
Экваториальная Гвинея
0 : 0 5 : 6
1/4 финала
Метка
QF3
 Гамбия
Камерун
29.01
QF1
 Буркина-Фасо
Тунис
29.01
QF4
 Египет
Марокко
30.01
QF2
 Сенегал
Экваториальная Гвинея
30.01
1/2 финала
Метка
SF1
 QF1
QF2
02.02
SF2
 QF3
QF4
03.02
За 3-е место
Метка
F3
 LSF1
LSF2
06.02
Финал
Метка
F1
 SF1
SF2
06.02

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