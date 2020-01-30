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Порту - Маритиму 30 Января прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
30 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 20-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия);
Порту Маритиму

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Маритиму, которое состоится 30 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Маритиму
Фуншал
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Вашку Сеабра
История личных встреч
22.08.2021 Португалия - Примейра Тур 3 Маритиму1 : 1Порту
22.02.2021 Португалия - Примейра Тур 20 Маритиму1 : 2Порту
03.10.2020 Португалия - Примейра Тур 3 Порту2 : 3Маритиму
10.06.2020 Португалия - Примейра Тур 26 Порту1 : 0Маритиму
30.10.2019 Португалия - Примейра Тур 9 Маритиму1 : 1Порту
16.03.2019 Португалия - Примейра Тур 26 Порту3 : 0Маритиму
03.11.2018 Португалия - Примейра Тур 9 Маритиму0 : 2Порту
29.04.2018 Португалия - Примейра Тур 32 Маритиму0 : 1Порту
19.12.2017 Португалия - Примейра Тур 15 Порту3 : 1Маритиму
06.05.2017 Португалия - Примейра Тур 32 Маритиму1 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту19172051-135393,0
2
Лига чемпионов
Спортинг19152235-124782,5
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика19142352-164477,2
4
Квалификация Лиги конференций
Брага19105434-203561,4
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте1986528-213052,6
6 Витория Гимарайнш1976628-222747,4
7 Эшторил1967625-242543,9
8 Портимоненсе1974819-202543,9
9 Маритиму1966724-282442,1
10 Санта-Клара1955921-362035,1
11 Боавишта19310621-291933,3
12 Пасуш де Феррейра1947814-231933,3
13 Визела1947819-321933,3
14 Арока19451019-361729,8
15 Тондела19521226-391729,8
16
Стыковая зона
Морейренсе1937918-291628,1
17
Зона вылета
Фамаликан1937923-351628,1
18
Зона вылета
Белененсеш19261111-331221,1

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