Порту - Маритиму 30 Января прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
30 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 20-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Маритиму, которое состоится 30 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Маритиму
Фуншал
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Вашку Сеабра
История личных встреч
|22.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|1 : 1
|22.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 2
|03.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|2 : 3
|10.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 1
|16.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|3 : 0
|03.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|0 : 2
|29.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|0 : 1
|19.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|3 : 1
|06.05.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|19
|17
|2
|0
|51-13
|53
|93,0
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|19
|15
|2
|2
|35-12
|47
|82,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|14
|2
|3
|52-16
|44
|77,2
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|19
|10
|5
|4
|34-20
|35
|61,4
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|19
|8
|6
|5
|28-21
|30
|52,6
|6
|Витория Гимарайнш
|19
|7
|6
|6
|28-22
|27
|47,4
|7
|Эшторил
|19
|6
|7
|6
|25-24
|25
|43,9
|8
|Портимоненсе
|19
|7
|4
|8
|19-20
|25
|43,9
|9
|Маритиму
|19
|6
|6
|7
|24-28
|24
|42,1
|10
|Санта-Клара
|19
|5
|5
|9
|21-36
|20
|35,1
|11
|Боавишта
|19
|3
|10
|6
|21-29
|19
|33,3
|12
|Пасуш де Феррейра
|19
|4
|7
|8
|14-23
|19
|33,3
|13
|Визела
|19
|4
|7
|8
|19-32
|19
|33,3
|14
|Арока
|19
|4
|5
|10
|19-36
|17
|29,8
|15
|Тондела
|19
|5
|2
|12
|26-39
|17
|29,8
| 16
Стыковая зона
|Морейренсе
|19
|3
|7
|9
|18-29
|16
|28,1
| 17
Зона вылета
|Фамаликан
|19
|3
|7
|9
|23-35
|16
|28,1
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|19
|2
|6
|11
|11-33
|12
|21,1