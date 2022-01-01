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Дерби Каунти - Бирмингем Сити 30 Января прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
30 января 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Англия);
Дерби Каунти Бирмингем Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Бирмингем Сити, которое состоится 30 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Уэйн Марк Руни
Англия Ли Бойер
История личных встреч
10.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Бирмингем Сити2 : 0Дерби Каунти
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Дерби Каунти1 : 2Бирмингем Сити
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Бирмингем Сити0 : 4Дерби Каунти
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Бирмингем Сити1 : 3Дерби Каунти
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Дерби Каунти3 : 2Бирмингем Сити
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Бирмингем Сити2 : 2Дерби Каунти
03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Дерби Каунти3 : 1Бирмингем Сити
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Бирмингем Сити0 : 3Дерби Каунти
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Дерби Каунти1 : 1Бирмингем Сити
08.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Бирмингем Сити1 : 2Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм27 57
2
Повышение
Блэкберн Роверс28 52
3
Плей-офф за повышение
Борнмут27 49
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс27 48
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион28 45
6
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун29 45
7 Ноттингем Форест28 43
8 Мидлсбро27 42
9 Ковентри Сити26 40
10 Сток Сити28 39
11 Лутон Таун26 38
12 Шеффилд Юнайтед25 36
13 Престон Норт Энд27 36
14 Блэкпул27 36
15 Миллуолл26 33
16 Бристоль Сити28 33
17 Суонси Сити25 32
18 Бирмингем Сити28 32
19 Халл Сити27 29
20 Кардифф Сити26 23
21 Рединг27 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед26 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти27 14
24
Зона вылета
Барнсли26 14

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