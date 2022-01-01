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Кардифф Сити - Ноттингем Форест 30 Января прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
30 января 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия);
Кардифф Сити Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Ноттингем Форест, которое состоится 30 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
Уэльс Стив Морисон
Уэльс Стивен Купер
Ирландия Стивен Рид
История личных встреч
12.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Ноттингем Форест1 : 2Кардифф Сити
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Кардифф Сити0 : 1Ноттингем Форест
09.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест1 : 0Кардифф Сити
19.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Ноттингем Форест0 : 2Кардифф Сити
25.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Кардифф Сити0 : 1Ноттингем Форест
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Ноттингем Форест0 : 1Кардифф Сити
21.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Кардифф Сити2 : 1Ноттингем Форест
26.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Ноттингем Форест0 : 2Кардифф Сити
17.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Кардифф Сити1 : 0Ноттингем Форест
22.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Ноттингем Форест1 : 2Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм27 57
2
Повышение
Блэкберн Роверс28 52
3
Плей-офф за повышение
Борнмут27 49
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс27 48
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион28 45
6
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун29 45
7 Ноттингем Форест28 43
8 Мидлсбро27 42
9 Ковентри Сити26 40
10 Сток Сити28 39
11 Лутон Таун26 38
12 Шеффилд Юнайтед25 36
13 Престон Норт Энд27 36
14 Блэкпул27 36
15 Миллуолл26 33
16 Бристоль Сити28 33
17 Суонси Сити25 32
18 Бирмингем Сити28 32
19 Халл Сити27 29
20 Кардифф Сити26 23
21 Рединг27 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед26 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти27 14
24
Зона вылета
Барнсли26 14

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