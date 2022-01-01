АЕК Афины - Волос 30 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
30 января 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Греция - Суперлига, Суперлига. 20-й тур
Главный судья: Эвангелос Манухос (Греция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Волос, которое состоится 30 Января 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, Суперлига. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЕК Афины
Афины
Волос
Волос
Главные тренеры
|Аргириос Янникис
|Константинос Братсос
История личных встреч
|24.10.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 7
|1 : 3
|14.03.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 26
|1 : 0
|21.12.2020
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 13
|2 : 2
|22.01.2020
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 20
|1 : 3
|20.10.2019
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 7
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Плей-офф чемпионов
|Олимпиакос
|18
|46
| 2
Плей-офф чемпионов
|ПАОК
|18
|37
| 3
Плей-офф чемпионов
|АЕК Афины
|18
|36
| 4
Плей-офф чемпионов
|Панатинаикос
|18
|30
| 5
Плей-офф чемпионов
|ПАС
|19
|27
| 6
Плей-офф чемпионов
|Астерас
|18
|26
| 7
Переходной турнир
|ОФИ
|19
|26
| 8
Переходной турнир
|Арис
|18
|23
| 9
Переходной турнир
|Панетоликос
|18
|21
| 10
Переходной турнир
|Волос
|18
|21
| 11
Переходной турнир
|Ламия
|18
|15
| 12
Переходной турнир
|Ионикос
|18
|14
| 13
Переходной турнир
|Атромитос
|17
|10
| 14
Переходной турнир
|Аполлон Смирнис
|17
|9