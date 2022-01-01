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АЕК Афины - Волос 30 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
30 января 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Греция - Суперлига, Суперлига. 20-й тур
Главный судья: Эвангелос Манухос (Греция);
АЕК Афины Волос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Волос, которое состоится 30 Января 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, Суперлига. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Афины
Афины
Волос
Волос
Главные тренеры
Греция Аргириос Янникис
Греция Константинос Братсос
История личных встреч
24.10.2021 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 7 Волос1 : 3АЕК Афины
14.03.2021 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 26 Волос1 : 0АЕК Афины
21.12.2020 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 13 АЕК Афины2 : 2Волос
22.01.2020 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 20 Волос1 : 3АЕК Афины
20.10.2019 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 7 АЕК Афины3 : 2Волос
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Плей-офф чемпионов
Олимпиакос18 46
2
Плей-офф чемпионов
ПАОК18 37
3
Плей-офф чемпионов
АЕК Афины18 36
4
Плей-офф чемпионов
Панатинаикос18 30
5
Плей-офф чемпионов
ПАС19 27
6
Плей-офф чемпионов
Астерас18 26
7
Переходной турнир
ОФИ19 26
8
Переходной турнир
Арис18 23
9
Переходной турнир
Панетоликос18 21
10
Переходной турнир
Волос18 21
11
Переходной турнир
Ламия18 15
12
Переходной турнир
Ионикос18 14
13
Переходной турнир
Атромитос17 10
14
Переходной турнир
Аполлон Смирнис17 9

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