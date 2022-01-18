Флорида Пантерз - Сан-Хосе Шаркс 30 Января прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
30 января 2022, воскресенье. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 30 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
|Боб Бугнер
История личных встреч
|18.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|09.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|22.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|02.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|17.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|16.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|11.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|19.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|06.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|42
|24
|4
|3
|0
|3
|8
|177-125
|65
|77,4
|2
|Флорида Пантерз
|44
|23
|5
|2
|3
|2
|9
|179-126
|65
|73,9
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|44
|21
|6
|2
|3
|2
|10
|152-125
|63
|71,6
|4
|Питтсбург Пингвинз
|44
|22
|3
|2
|5
|2
|10
|148-116
|61
|69,3
|5
|Каролина Харрикейнз
|40
|25
|3
|1
|0
|2
|9
|143-96
|60
|75,0
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|45
|24
|1
|3
|1
|3
|13
|137-118
|60
|66,7
|7
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|8
|Сент-Луис Блюз
|43
|23
|1
|2
|2
|3
|12
|152-117
|57
|66,3
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|45
|20
|2
|2
|2
|7
|12
|145-122
|57
|63,3
|10
|Торонто Мэйпл Лифс
|39
|21
|3
|2
|1
|2
|10
|133-103
|55
|70,5
|11
|Миннесота Уайлд
|39
|18
|4
|4
|3
|0
|10
|152-117
|55
|70,5
|12
|Бостон Брюинз
|41
|22
|2
|1
|1
|2
|13
|127-112
|53
|64,6
|13
|Вегас Голден Найтс
|44
|20
|2
|3
|1
|2
|16
|150-133
|53
|60,2
|14
|Анахайм Дакс
|46
|15
|4
|3
|4
|4
|16
|138-134
|52
|56,5
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|44
|18
|2
|2
|2
|4
|16
|124-120
|50
|56,8
|16
|Калгари Флэймз
|39
|17
|1
|2
|0
|6
|13
|127-99
|46
|59,0
|17
|Даллас Старз
|41
|15
|5
|2
|1
|1
|17
|120-126
|46
|56,1
|18
|Сан-Хосе Шаркс
|43
|15
|6
|1
|1
|1
|19
|119-132
|46
|53,5
|19
|Эдмонтон Ойлерз
|39
|16
|2
|3
|0
|2
|16
|128-130
|44
|56,4
|20
|Детройт Ред Уингз
|44
|11
|6
|2
|1
|5
|19
|121-149
|44
|50,0
|21
|Ванкувер Кэнакс
|43
|14
|2
|3
|3
|2
|19
|110-120
|43
|50,0
|22
|Виннипег Джетс
|40
|14
|2
|1
|4
|3
|16
|115-124
|41
|51,3
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|41
|12
|4
|3
|1
|0
|21
|126-148
|39
|47,6
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|44
|9
|4
|3
|1
|6
|21
|111-148
|39
|44,3
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|36
|13
|1
|1
|3
|3
|15
|86-97
|36
|50,0
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|42
|10
|4
|1
|4
|1
|22
|120-148
|35
|41,7
|27
|Филадельфия Флайерз
|43
|10
|3
|0
|4
|4
|22
|106-148
|34
|39,5
|28
|Баффало Сэйбрз
|42
|10
|1
|2
|1
|6
|22
|111-147
|33
|39,3
|29
|Сиэтл Кракен
|43
|12
|1
|1
|1
|3
|25
|114-153
|32
|37,2
|30
|Оттава Сенаторз
|37
|11
|1
|1
|1
|3
|20
|105-128
|30
|40,5
|31
|Аризона Койотс
|42
|7
|3
|0
|4
|0
|28
|93-160
|24
|28,6
|32
|Монреаль Канадиенс
|42
|7
|0
|1
|0
|7
|27
|94-159
|23
|27,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|44
|23
|5
|2
|3
|2
|9
|179-126
|65
|73,9
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|44
|21
|6
|2
|3
|2
|10
|152-125
|63
|71,6
|3
|Питтсбург Пингвинз
|44
|22
|3
|2
|5
|2
|10
|148-116
|61
|69,3
|4
|Каролина Харрикейнз
|40
|25
|3
|1
|0
|2
|9
|143-96
|60
|75,0
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|45
|24
|1
|3
|1
|3
|13
|137-118
|60
|66,7
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|45
|20
|2
|2
|2
|7
|12
|145-122
|57
|63,3
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|39
|21
|3
|2
|1
|2
|10
|133-103
|55
|70,5
|8
|Бостон Брюинз
|41
|22
|2
|1
|1
|2
|13
|127-112
|53
|64,6
|9
|Детройт Ред Уингз
|44
|11
|6
|2
|1
|5
|19
|121-149
|44
|50,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|41
|12
|4
|3
|1
|0
|21
|126-148
|39
|47,6
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|36
|13
|1
|1
|3
|3
|15
|86-97
|36
|50,0
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|42
|10
|4
|1
|4
|1
|22
|120-148
|35
|41,7
|13
|Филадельфия Флайерз
|43
|10
|3
|0
|4
|4
|22
|106-148
|34
|39,5
|14
|Баффало Сэйбрз
|42
|10
|1
|2
|1
|6
|22
|111-147
|33
|39,3
|15
|Оттава Сенаторз
|37
|11
|1
|1
|1
|3
|20
|105-128
|30
|40,5
|16
|Монреаль Канадиенс
|42
|7
|0
|1
|0
|7
|27
|94-159
|23
|27,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|42
|24
|4
|3
|0
|3
|8
|177-125
|65
|77,4
|2
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|3
|Сент-Луис Блюз
|43
|23
|1
|2
|2
|3
|12
|152-117
|57
|66,3
|4
|Миннесота Уайлд
|39
|18
|4
|4
|3
|0
|10
|152-117
|55
|70,5
|5
|Вегас Голден Найтс
|44
|20
|2
|3
|1
|2
|16
|150-133
|53
|60,2
|6
|Анахайм Дакс
|46
|15
|4
|3
|4
|4
|16
|138-134
|52
|56,5
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|44
|18
|2
|2
|2
|4
|16
|124-120
|50
|56,8
|8
|Калгари Флэймз
|39
|17
|1
|2
|0
|6
|13
|127-99
|46
|59,0
|9
|Даллас Старз
|41
|15
|5
|2
|1
|1
|17
|120-126
|46
|56,1
|10
|Сан-Хосе Шаркс
|43
|15
|6
|1
|1
|1
|19
|119-132
|46
|53,5
|11
|Эдмонтон Ойлерз
|39
|16
|2
|3
|0
|2
|16
|128-130
|44
|56,4
|12
|Ванкувер Кэнакс
|43
|14
|2
|3
|3
|2
|19
|110-120
|43
|50,0
|13
|Виннипег Джетс
|40
|14
|2
|1
|4
|3
|16
|115-124
|41
|51,3
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|44
|9
|4
|3
|1
|6
|21
|111-148
|39
|44,3
|15
|Сиэтл Кракен
|43
|12
|1
|1
|1
|3
|25
|114-153
|32
|37,2
|16
|Аризона Койотс
|42
|7
|3
|0
|4
|0
|28
|93-160
|24
|28,6
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Питтсбург Пингвинз
|44
|22
|3
|2
|5
|2
|10
|148-116
|61
|69,3
|2
|Каролина Харрикейнз
|40
|25
|3
|1
|0
|2
|9
|143-96
|60
|75,0
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|45
|24
|1
|3
|1
|3
|13
|137-118
|60
|66,7
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|45
|20
|2
|2
|2
|7
|12
|145-122
|57
|63,3
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|41
|12
|4
|3
|1
|0
|21
|126-148
|39
|47,6
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|36
|13
|1
|1
|3
|3
|15
|86-97
|36
|50,0
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|42
|10
|4
|1
|4
|1
|22
|120-148
|35
|41,7
|8
|Филадельфия Флайерз
|43
|10
|3
|0
|4
|4
|22
|106-148
|34
|39,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|44
|23
|5
|2
|3
|2
|9
|179-126
|65
|73,9
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|44
|21
|6
|2
|3
|2
|10
|152-125
|63
|71,6
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|39
|21
|3
|2
|1
|2
|10
|133-103
|55
|70,5
|4
|Бостон Брюинз
|41
|22
|2
|1
|1
|2
|13
|127-112
|53
|64,6
|5
|Детройт Ред Уингз
|44
|11
|6
|2
|1
|5
|19
|121-149
|44
|50,0
|6
|Баффало Сэйбрз
|42
|10
|1
|2
|1
|6
|22
|111-147
|33
|39,3
|7
|Оттава Сенаторз
|37
|11
|1
|1
|1
|3
|20
|105-128
|30
|40,5
|8
|Монреаль Канадиенс
|42
|7
|0
|1
|0
|7
|27
|94-159
|23
|27,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|42
|24
|4
|3
|0
|3
|8
|177-125
|65
|77,4
|2
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|3
|Сент-Луис Блюз
|43
|23
|1
|2
|2
|3
|12
|152-117
|57
|66,3
|4
|Миннесота Уайлд
|39
|18
|4
|4
|3
|0
|10
|152-117
|55
|70,5
|5
|Даллас Старз
|41
|15
|5
|2
|1
|1
|17
|120-126
|46
|56,1
|6
|Виннипег Джетс
|40
|14
|2
|1
|4
|3
|16
|115-124
|41
|51,3
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|44
|9
|4
|3
|1
|6
|21
|111-148
|39
|44,3
|8
|Аризона Койотс
|42
|7
|3
|0
|4
|0
|28
|93-160
|24
|28,6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|44
|20
|2
|3
|1
|2
|16
|150-133
|53
|60,2
|2
|Анахайм Дакс
|46
|15
|4
|3
|4
|4
|16
|138-134
|52
|56,5
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|44
|18
|2
|2
|2
|4
|16
|124-120
|50
|56,8
|4
|Калгари Флэймз
|39
|17
|1
|2
|0
|6
|13
|127-99
|46
|59,0
|5
|Сан-Хосе Шаркс
|43
|15
|6
|1
|1
|1
|19
|119-132
|46
|53,5
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|39
|16
|2
|3
|0
|2
|16
|128-130
|44
|56,4
|7
|Ванкувер Кэнакс
|43
|14
|2
|3
|3
|2
|19
|110-120
|43
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|43
|12
|1
|1
|1
|3
|25
|114-153
|32
|37,2