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Нью-Йорк Рейнджерс - Сиэтл Кракен 30 Января прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
30 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс Сиэтл Кракен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Сиэтл Кракен, которое состоится 30 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Жерар Галлан
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
01.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш422443038177-1256577,4
2 Флорида Пантерз442352329179-1266573,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4421623210152-1256371,6
4 Питтсбург Пингвинз4422325210148-1166169,3
5 Каролина Харрикейнз402531029143-966075,0
6 Нью-Йорк Рейнджерс4524131313137-1186066,7
7 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
8 Сент-Луис Блюз4323122312152-1175766,3
9 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
10 Торонто Мэйпл Лифс3921321210133-1035570,5
11 Миннесота Уайлд3918443010152-1175570,5
12 Бостон Брюинз4122211213127-1125364,6
13 Вегас Голден Найтс4420231216150-1335360,2
14 Анахайм Дакс4615434416138-1345256,5
15 Лос-Анджелес Кингз4418222416124-1205056,8
16 Калгари Флэймз3917120613127-994659,0
17 Даллас Старз4115521117120-1264656,1
18 Сан-Хосе Шаркс4315611119119-1324653,5
19 Эдмонтон Ойлерз3916230216128-1304456,4
20 Детройт Ред Уингз4411621519121-1494450,0
21 Ванкувер Кэнакс4314233219110-1204350,0
22 Виннипег Джетс4014214316115-1244151,3
23 Коламбус Блю Джекетс4112431021126-1483947,6
24 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
25 Нью-Йорк Айлендерс361311331586-973650,0
26 Нью-Джерси Дэвилз4210414122120-1483541,7
27 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
28 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
29 Сиэтл Кракен4312111325114-1533237,2
30 Оттава Сенаторз3711111320105-1283040,5
31 Аризона Койотс42730402893-1602428,6
32 Монреаль Канадиенс42701072794-1592327,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз442352329179-1266573,9
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4421623210152-1256371,6
3 Питтсбург Пингвинз4422325210148-1166169,3
4 Каролина Харрикейнз402531029143-966075,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс4524131313137-1186066,7
6 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
7 Торонто Мэйпл Лифс3921321210133-1035570,5
8 Бостон Брюинз4122211213127-1125364,6
9 Детройт Ред Уингз4411621519121-1494450,0
10 Коламбус Блю Джекетс4112431021126-1483947,6
11 Нью-Йорк Айлендерс361311331586-973650,0
12 Нью-Джерси Дэвилз4210414122120-1483541,7
13 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
14 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
15 Оттава Сенаторз3711111320105-1283040,5
16 Монреаль Канадиенс42701072794-1592327,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш422443038177-1256577,4
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Сент-Луис Блюз4323122312152-1175766,3
4 Миннесота Уайлд3918443010152-1175570,5
5 Вегас Голден Найтс4420231216150-1335360,2
6 Анахайм Дакс4615434416138-1345256,5
7 Лос-Анджелес Кингз4418222416124-1205056,8
8 Калгари Флэймз3917120613127-994659,0
9 Даллас Старз4115521117120-1264656,1
10 Сан-Хосе Шаркс4315611119119-1324653,5
11 Эдмонтон Ойлерз3916230216128-1304456,4
12 Ванкувер Кэнакс4314233219110-1204350,0
13 Виннипег Джетс4014214316115-1244151,3
14 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
15 Сиэтл Кракен4312111325114-1533237,2
16 Аризона Койотс42730402893-1602428,6
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Питтсбург Пингвинз4422325210148-1166169,3
2 Каролина Харрикейнз402531029143-966075,0
3 Нью-Йорк Рейнджерс4524131313137-1186066,7
4 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
5 Коламбус Блю Джекетс4112431021126-1483947,6
6 Нью-Йорк Айлендерс361311331586-973650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз4210414122120-1483541,7
8 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз442352329179-1266573,9
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4421623210152-1256371,6
3 Торонто Мэйпл Лифс3921321210133-1035570,5
4 Бостон Брюинз4122211213127-1125364,6
5 Детройт Ред Уингз4411621519121-1494450,0
6 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
7 Оттава Сенаторз3711111320105-1283040,5
8 Монреаль Канадиенс42701072794-1592327,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш422443038177-1256577,4
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Сент-Луис Блюз4323122312152-1175766,3
4 Миннесота Уайлд3918443010152-1175570,5
5 Даллас Старз4115521117120-1264656,1
6 Виннипег Джетс4014214316115-1244151,3
7 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
8 Аризона Койотс42730402893-1602428,6
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4420231216150-1335360,2
2 Анахайм Дакс4615434416138-1345256,5
3 Лос-Анджелес Кингз4418222416124-1205056,8
4 Калгари Флэймз3917120613127-994659,0
5 Сан-Хосе Шаркс4315611119119-1324653,5
6 Эдмонтон Ойлерз3916230216128-1304456,4
7 Ванкувер Кэнакс4314233219110-1204350,0
8 Сиэтл Кракен4312111325114-1533237,2

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