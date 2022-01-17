Майами Хит - Торонто Рэпторс прямая трансляция 30.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
30 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Торонто Рэпторс, которое состоится 30 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
|Ник Нёрс
История личных встреч
|18.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 99
|25.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 108
|23.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 81
|21.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 111
|03.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 107
|03.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 76
|04.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 121
|07.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 109 ОТ
|10.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 125
|27.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 106
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|48
|39
|9
|5415-5033
|87
|0,813
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|49
|36
|13
|5398-4994
|85
|0,735
|3,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|51
|34
|17
|5707-5531
|85
|0,667
|6,5
|4
|Майами Хит
|49
|32
|17
|5334-5103
|81
|0,653
|7,5
|5
|Чикаго Буллз
|48
|30
|18
|5309-5234
|78
|0,625
|9,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|49
|30
|19
|5250-5008
|79
|0,612
|9,5
|7
|Милуоки Бакс
|51
|31
|20
|5711-5523
|82
|0,608
|9,5
|8
|Бруклин Нетс
|48
|29
|19
|5375-5282
|77
|0,604
|10,0
|9
|Филадельфия Сиксерс
|48
|29
|19
|5169-5056
|77
|0,604
|10,0
|10
|Юта Джаз
|50
|30
|20
|5684-5372
|80
|0,600
|10,0
|11
|Даллас Маверикс
|49
|28
|21
|5171-5060
|77
|0,571
|11,5
|12
|Денвер Наггетс
|48
|27
|21
|5207-5138
|75
|0,563
|12,0
|13
|Шарлотт Хорнетс
|50
|28
|22
|5749-5731
|78
|0,560
|12,0
|14
|Бостон Селтикс
|50
|25
|25
|5386-5248
|75
|0,500
|15,0
|15
|Торонто Рэпторс
|46
|23
|23
|4928-4893
|69
|0,500
|15,0
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|51
|25
|26
|5393-5448
|76
|0,490
|15,5
|17
|Миннесота Тимбервулвз
|49
|24
|25
|5454-5425
|73
|0,490
|15,5
|18
|Лос-Анджелес Лейкерс
|50
|24
|26
|5539-5613
|74
|0,480
|16,0
|19
|Атланта Хоукс
|48
|23
|25
|5346-5334
|71
|0,479
|16,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|48
|23
|25
|5179-5280
|71
|0,479
|16,0
|21
|Нью-Йорк Никс
|50
|23
|27
|5192-5240
|73
|0,460
|17,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|49
|21
|28
|5331-5503
|70
|0,429
|18,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|50
|19
|31
|5565-5565
|69
|0,380
|21,0
|24
|Нью-Орлеан Пеликанс
|48
|18
|30
|5075-5281
|66
|0,375
|21,0
|25
|Индиана Пэйсерс
|50
|18
|32
|5436-5512
|68
|0,360
|22,0
|26
|Сакраменто Кингз
|50
|18
|32
|5484-5746
|68
|0,360
|22,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|48
|14
|34
|4836-5184
|62
|0,292
|25,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|49
|14
|35
|5306-5725
|63
|0,286
|25,5
|29
|Детройт Пистонс
|48
|11
|37
|4899-5364
|59
|0,229
|28,0
|30
|Орландо Мэджик
|50
|10
|40
|5120-5522
|60
|0,200
|30,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|49
|32
|17
|5334-5103
|81
|0,653
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|48
|30
|18
|5309-5234
|78
|0,625
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|49
|30
|19
|5250-5008
|79
|0,612
|2,0
|4
|Милуоки Бакс
|51
|31
|20
|5711-5523
|82
|0,608
|2,0
|5
|Бруклин Нетс
|48
|29
|19
|5375-5282
|77
|0,604
|2,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|48
|29
|19
|5169-5056
|77
|0,604
|2,5
|7
|Шарлотт Хорнетс
|50
|28
|22
|5749-5731
|78
|0,560
|4,5
|8
|Бостон Селтикс
|50
|25
|25
|5386-5248
|75
|0,500
|7,5
|9
|Торонто Рэпторс
|46
|23
|23
|4928-4893
|69
|0,500
|7,5
|10
|Атланта Хоукс
|48
|23
|25
|5346-5334
|71
|0,479
|8,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|48
|23
|25
|5179-5280
|71
|0,479
|8,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|50
|23
|27
|5192-5240
|73
|0,460
|9,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|50
|18
|32
|5436-5512
|68
|0,360
|14,5
|14
|Детройт Пистонс
|48
|11
|37
|4899-5364
|59
|0,229
|20,5
|15
|Орландо Мэджик
|50
|10
|40
|5120-5522
|60
|0,200
|22,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|48
|39
|9
|5415-5033
|87
|0,813
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|49
|36
|13
|5398-4994
|85
|0,735
|3,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|51
|34
|17
|5707-5531
|85
|0,667
|6,5
|4
|Юта Джаз
|50
|30
|20
|5684-5372
|80
|0,600
|10,0
|5
|Даллас Маверикс
|49
|28
|21
|5171-5060
|77
|0,571
|11,5
|6
|Денвер Наггетс
|48
|27
|21
|5207-5138
|75
|0,563
|12,0
|7
|Лос-Анджелес Клипперс
|51
|25
|26
|5393-5448
|76
|0,490
|15,5
|8
|Миннесота Тимбервулвз
|49
|24
|25
|5454-5425
|73
|0,490
|15,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|50
|24
|26
|5539-5613
|74
|0,480
|16,0
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|49
|21
|28
|5331-5503
|70
|0,429
|18,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|50
|19
|31
|5565-5565
|69
|0,380
|21,0
|12
|Нью-Орлеан Пеликанс
|48
|18
|30
|5075-5281
|66
|0,375
|21,0
|13
|Сакраменто Кингз
|50
|18
|32
|5484-5746
|68
|0,360
|22,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|48
|14
|34
|4836-5184
|62
|0,292
|25,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|49
|14
|35
|5306-5725
|63
|0,286
|25,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бруклин Нетс
|48
|29
|19
|5375-5282
|77
|0,604
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|48
|29
|19
|5169-5056
|77
|0,604
|0,0
|3
|Бостон Селтикс
|50
|25
|25
|5386-5248
|75
|0,500
|5,0
|4
|Торонто Рэпторс
|46
|23
|23
|4928-4893
|69
|0,500
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|50
|23
|27
|5192-5240
|73
|0,460
|7,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|48
|30
|18
|5309-5234
|78
|0,625
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|49
|30
|19
|5250-5008
|79
|0,612
|0,5
|3
|Милуоки Бакс
|51
|31
|20
|5711-5523
|82
|0,608
|0,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|50
|18
|32
|5436-5512
|68
|0,360
|13,0
|5
|Детройт Пистонс
|48
|11
|37
|4899-5364
|59
|0,229
|19,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|49
|32
|17
|5334-5103
|81
|0,653
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|50
|28
|22
|5749-5731
|78
|0,560
|4,5
|3
|Атланта Хоукс
|48
|23
|25
|5346-5334
|71
|0,479
|8,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|48
|23
|25
|5179-5280
|71
|0,479
|8,5
|5
|Орландо Мэджик
|50
|10
|40
|5120-5522
|60
|0,200
|22,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|50
|30
|20
|5684-5372
|80
|0,600
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|48
|27
|21
|5207-5138
|75
|0,563
|2,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|49
|24
|25
|5454-5425
|73
|0,490
|5,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|49
|21
|28
|5331-5503
|70
|0,429
|8,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|48
|14
|34
|4836-5184
|62
|0,292
|15,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|48
|39
|9
|5415-5033
|87
|0,813
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|49
|36
|13
|5398-4994
|85
|0,735
|3,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|51
|25
|26
|5393-5448
|76
|0,490
|15,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|50
|24
|26
|5539-5613
|74
|0,480
|16,0
|5
|Сакраменто Кингз
|50
|18
|32
|5484-5746
|68
|0,360
|22,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|51
|34
|17
|5707-5531
|85
|0,667
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|49
|28
|21
|5171-5060
|77
|0,571
|5,0
|3
|Сан-Антонио Спёрс
|50
|19
|31
|5565-5565
|69
|0,380
|14,5
|4
|Нью-Орлеан Пеликанс
|48
|18
|30
|5075-5281
|66
|0,375
|14,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|49
|14
|35
|5306-5725
|63
|0,286
|19,0