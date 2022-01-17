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Майами Хит - Торонто Рэпторс прямая трансляция 30.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
30 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Майами Хит Торонто Рэпторс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Торонто Рэпторс, которое состоится 30 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАНик Нёрс
История личных встреч
18.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит104 : 99Торонто Рэпторс
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит116 : 108Торонто Рэпторс
23.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс101 : 81Майами Хит
21.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс102 : 111Майами Хит
03.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит103 : 107Торонто Рэпторс
03.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит84 : 76Торонто Рэпторс
04.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс110 : 121Майами Хит
07.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс117 : 109 ОТМайами Хит
10.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит104 : 125Торонто Рэпторс
27.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит104 : 106Торонто Рэпторс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз483995415-5033870,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз4936135398-4994850,7353,5
3 Мемфис Гриззлиз5134175707-5531850,6676,5
4 Майами Хит4932175334-5103810,6537,5
5 Чикаго Буллз4830185309-5234780,6259,0
6 Кливленд Кавальерс4930195250-5008790,6129,5
7 Милуоки Бакс5131205711-5523820,6089,5
8 Бруклин Нетс4829195375-5282770,60410,0
9 Филадельфия Сиксерс4829195169-5056770,60410,0
10 Юта Джаз5030205684-5372800,60010,0
11 Даллас Маверикс4928215171-5060770,57111,5
12 Денвер Наггетс4827215207-5138750,56312,0
13 Шарлотт Хорнетс5028225749-5731780,56012,0
14 Бостон Селтикс5025255386-5248750,50015,0
15 Торонто Рэпторс4623234928-4893690,50015,0
16 Лос-Анджелес Клипперс5125265393-5448760,49015,5
17 Миннесота Тимбервулвз4924255454-5425730,49015,5
18 Лос-Анджелес Лейкерс5024265539-5613740,48016,0
19 Атланта Хоукс4823255346-5334710,47916,0
20 Вашингтон Уизардс4823255179-5280710,47916,0
21 Нью-Йорк Никс5023275192-5240730,46017,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс4921285331-5503700,42918,5
23 Сан-Антонио Спёрс5019315565-5565690,38021,0
24 Нью-Орлеан Пеликанс4818305075-5281660,37521,0
25 Индиана Пэйсерс5018325436-5512680,36022,0
26 Сакраменто Кингз5018325484-5746680,36022,0
27 Оклахома-Сити Тандер4814344836-5184620,29225,0
28 Хьюстон Рокетс4914355306-5725630,28625,5
29 Детройт Пистонс4811374899-5364590,22928,0
30 Орландо Мэджик5010405120-5522600,20030,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит4932175334-5103810,6530,0
2 Чикаго Буллз4830185309-5234780,6251,5
3 Кливленд Кавальерс4930195250-5008790,6122,0
4 Милуоки Бакс5131205711-5523820,6082,0
5 Бруклин Нетс4829195375-5282770,6042,5
6 Филадельфия Сиксерс4829195169-5056770,6042,5
7 Шарлотт Хорнетс5028225749-5731780,5604,5
8 Бостон Селтикс5025255386-5248750,5007,5
9 Торонто Рэпторс4623234928-4893690,5007,5
10 Атланта Хоукс4823255346-5334710,4798,5
11 Вашингтон Уизардс4823255179-5280710,4798,5
12 Нью-Йорк Никс5023275192-5240730,4609,5
13 Индиана Пэйсерс5018325436-5512680,36014,5
14 Детройт Пистонс4811374899-5364590,22920,5
15 Орландо Мэджик5010405120-5522600,20022,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз483995415-5033870,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз4936135398-4994850,7353,5
3 Мемфис Гриззлиз5134175707-5531850,6676,5
4 Юта Джаз5030205684-5372800,60010,0
5 Даллас Маверикс4928215171-5060770,57111,5
6 Денвер Наггетс4827215207-5138750,56312,0
7 Лос-Анджелес Клипперс5125265393-5448760,49015,5
8 Миннесота Тимбервулвз4924255454-5425730,49015,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5024265539-5613740,48016,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс4921285331-5503700,42918,5
11 Сан-Антонио Спёрс5019315565-5565690,38021,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс4818305075-5281660,37521,0
13 Сакраменто Кингз5018325484-5746680,36022,0
14 Оклахома-Сити Тандер4814344836-5184620,29225,0
15 Хьюстон Рокетс4914355306-5725630,28625,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бруклин Нетс4829195375-5282770,6040,0
2 Филадельфия Сиксерс4829195169-5056770,6040,0
3 Бостон Селтикс5025255386-5248750,5005,0
4 Торонто Рэпторс4623234928-4893690,5005,0
5 Нью-Йорк Никс5023275192-5240730,4607,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4830185309-5234780,6250,0
2 Кливленд Кавальерс4930195250-5008790,6120,5
3 Милуоки Бакс5131205711-5523820,6080,5
4 Индиана Пэйсерс5018325436-5512680,36013,0
5 Детройт Пистонс4811374899-5364590,22919,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит4932175334-5103810,6530,0
2 Шарлотт Хорнетс5028225749-5731780,5604,5
3 Атланта Хоукс4823255346-5334710,4798,5
4 Вашингтон Уизардс4823255179-5280710,4798,5
5 Орландо Мэджик5010405120-5522600,20022,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5030205684-5372800,6000,0
2 Денвер Наггетс4827215207-5138750,5632,0
3 Миннесота Тимбервулвз4924255454-5425730,4905,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс4921285331-5503700,4298,5
5 Оклахома-Сити Тандер4814344836-5184620,29215,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз483995415-5033870,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз4936135398-4994850,7353,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5125265393-5448760,49015,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5024265539-5613740,48016,0
5 Сакраменто Кингз5018325484-5746680,36022,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5134175707-5531850,6670,0
2 Даллас Маверикс4928215171-5060770,5715,0
3 Сан-Антонио Спёрс5019315565-5565690,38014,5
4 Нью-Орлеан Пеликанс4818305075-5281660,37514,5
5 Хьюстон Рокетс4914355306-5725630,28619,0

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