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Мексика - Коста-Рика 31 Января прямая трансляция

Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 105000
31 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур
Мексика Коста-Рика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Коста-Рика, которое состоится 31 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Коста-Рика
Главные тренеры
АргентинаХерардо Мартино
КолумбияЛуис Фернандо Суарес
История личных встреч
06.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 2 Коста-Рика0 : 1Мексика
30.03.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Коста-Рика0 : 1Мексика
30.06.2019 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала Мексика1 : 1 5 : 4Коста-Рика
12.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика3 : 2Коста-Рика
06.09.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 8 Коста-Рика1 : 1Мексика
25.03.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 3 Мексика2 : 0Коста-Рика
20.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала Мексика1 : 0 ДВКоста-Рика
28.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика2 : 2Коста-Рика
16.10.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 10 Коста-Рика2 : 1Мексика
12.06.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 5 Мексика0 : 0Коста-Рика
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада9 19
2
Финальная часть
США9 18
3
Финальная часть
Мексика9 17
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама9 14
5 Коста-Рика9 12
6 Ямайка9 7
7 Сальвадор9 6
8 Гондурас9 3

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