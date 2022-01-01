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Панама - Ямайка 31 Января прямая трансляция

Стадион: Роммель Фернандес (Панама, Панама), вместимость: 32000
31 января 2022, понедельник. 02:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур
Панама Ямайка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панама - Ямайка, которое состоится 31 Января 2022 года в 02:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Роммель Фернандес (Панама, Панама). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панама
Ямайка
Главные тренеры
ИспанияТомас Кристиансен
История личных встреч
06.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 2 Ямайка0 : 3Панама
01.07.2019 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала Ямайка1 : 0Панама
03.09.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа B. Тур 5 Панама2 : 0Ямайка
14.11.2015 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа B. Тур 1 Ямайка0 : 2Панама
07.09.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 7 Панама0 : 0Ямайка
23.03.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 2 Ямайка1 : 1Панама
02.06.2012 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2012 Панама2 : 1Ямайка
28.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 Ямайка0 : 1Панама
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада9 19
2
Финальная часть
США9 18
3
Финальная часть
Мексика9 17
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама9 14
5 Коста-Рика9 12
6 Ямайка9 7
7 Сальвадор9 6
8 Гондурас9 3

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