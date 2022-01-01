Гондурас - Сальвадор 31 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико Метрополитано (Сан-Педро-Сула, Гондурас), вместимость: 37325
31 января 2022, понедельник. 03:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гондурас - Сальвадор, которое состоится 31 Января 2022 года в 03:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Метрополитано (Сан-Педро-Сула, Гондурас). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гондурас
Сальвадор
Главные тренеры
|Арнольд Крус
|Эрнан Дарио Гомес
|Уго Перес
История личных встреч
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 2
|0 : 0
|26.06.2019
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. Тур 3
|4 : 0
|03.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|28.05.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|15.01.2017
|Центральноамериканский кубок
|Групповой этап. Тур 2
|1 : 2
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа A. Тур 4
|2 : 0
|26.03.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа A. Тур 3
|2 : 2
|31.05.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|13.07.2013
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. Тур 2
|1 : 0
|03.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|0 : 3
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|9
|19
| 2
Финальная часть
|США
|9
|18
| 3
Финальная часть
|Мексика
|9
|17
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|9
|14
|5
|Коста-Рика
|9
|12
|6
|Ямайка
|9
|7
|7
|Сальвадор
|9
|6
|8
|Гондурас
|9
|3