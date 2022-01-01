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Гондурас - Сальвадор 31 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико Метрополитано (Сан-Педро-Сула, Гондурас), вместимость: 37325
31 января 2022, понедельник. 03:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур
Гондурас Сальвадор

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гондурас - Сальвадор, которое состоится 31 Января 2022 года в 03:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Метрополитано (Сан-Педро-Сула, Гондурас). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гондурас
Сальвадор
Главные тренеры
ГондурасАрнольд Крус
КолумбияЭрнан Дарио Гомес
СШАУго Перес
История личных встреч
06.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 2 Сальвадор0 : 0Гондурас
26.06.2019 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа C. Тур 3 Гондурас4 : 0Сальвадор
03.06.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Гондурас0 : 1Сальвадор
28.05.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Гондурас2 : 2Сальвадор
15.01.2017 Центральноамериканский кубок Групповой этап. Тур 2 Сальвадор1 : 2Гондурас
30.03.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа A. Тур 4 Гондурас2 : 0Сальвадор
26.03.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа A. Тур 3 Сальвадор2 : 2Гондурас
31.05.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Гондурас2 : 0Сальвадор
13.07.2013 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. Тур 2 Гондурас1 : 0Сальвадор
03.06.2012 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2012 Сальвадор0 : 3Гондурас
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада9 19
2
Финальная часть
США9 18
3
Финальная часть
Мексика9 17
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама9 14
5 Коста-Рика9 12
6 Ямайка9 7
7 Сальвадор9 6
8 Гондурас9 3

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