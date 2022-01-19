Каролина Харрикейнз - Сан-Хосе Шаркс 31 Января прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
31 января 2022, понедельник. 01:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 31 Января 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Боб Бугнер
История личных встреч
|23.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|06.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|17.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|04.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|08.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|20.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|45
|23
|6
|2
|3
|2
|9
|184-130
|67
|74,4
|2
|Колорадо Эвеланш
|42
|24
|4
|3
|0
|3
|8
|177-125
|65
|77,4
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|45
|21
|6
|2
|4
|2
|10
|154-128
|64
|71,1
|4
|Каролина Харрикейнз
|41
|26
|3
|1
|0
|2
|9
|145-97
|62
|75,6
|5
|Питтсбург Пингвинз
|44
|22
|3
|2
|5
|2
|10
|148-116
|61
|69,3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|45
|24
|1
|3
|1
|3
|13
|137-118
|60
|66,7
|7
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|40
|22
|3
|2
|1
|2
|10
|140-107
|57
|71,3
|9
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|45
|20
|2
|2
|2
|7
|12
|145-122
|57
|63,3
|11
|Миннесота Уайлд
|39
|18
|4
|4
|3
|0
|10
|152-117
|55
|70,5
|12
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|13
|Анахайм Дакс
|47
|16
|4
|3
|4
|4
|16
|140-135
|54
|57,4
|14
|Бостон Брюинз
|41
|22
|2
|1
|1
|2
|13
|127-112
|53
|64,6
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|45
|18
|2
|2
|2
|5
|16
|127-124
|51
|56,7
|16
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|17
|Сан-Хосе Шаркс
|44
|15
|6
|1
|1
|2
|19
|123-137
|47
|53,4
|18
|Эдмонтон Ойлерз
|40
|17
|2
|3
|0
|2
|16
|135-132
|46
|57,5
|19
|Даллас Старз
|41
|15
|5
|2
|1
|1
|17
|120-126
|46
|56,1
|20
|Ванкувер Кэнакс
|44
|14
|2
|3
|3
|3
|19
|110-121
|44
|50,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|45
|11
|6
|2
|1
|5
|20
|125-156
|44
|48,9
|22
|Виннипег Джетс
|41
|15
|2
|1
|4
|3
|16
|119-125
|43
|52,4
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|41
|12
|4
|3
|1
|0
|21
|126-148
|39
|47,6
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|44
|9
|4
|3
|1
|6
|21
|111-148
|39
|44,3
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|36
|13
|1
|1
|3
|3
|15
|86-97
|36
|50,0
|26
|Филадельфия Флайерз
|44
|10
|4
|0
|4
|4
|22
|110-151
|36
|40,9
|27
|Баффало Сэйбрз
|43
|11
|1
|2
|1
|6
|22
|114-148
|35
|40,7
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|43
|10
|4
|1
|4
|1
|23
|121-150
|35
|40,7
|29
|Сиэтл Кракен
|43
|12
|1
|1
|1
|3
|25
|114-153
|32
|37,2
|30
|Оттава Сенаторз
|38
|11
|1
|1
|1
|3
|21
|106-130
|30
|39,5
|31
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|43
|7
|0
|1
|0
|7
|28
|96-166
|23
|26,7
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|45
|23
|6
|2
|3
|2
|9
|184-130
|67
|74,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|45
|21
|6
|2
|4
|2
|10
|154-128
|64
|71,1
|3
|Каролина Харрикейнз
|41
|26
|3
|1
|0
|2
|9
|145-97
|62
|75,6
|4
|Питтсбург Пингвинз
|44
|22
|3
|2
|5
|2
|10
|148-116
|61
|69,3
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|45
|24
|1
|3
|1
|3
|13
|137-118
|60
|66,7
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|40
|22
|3
|2
|1
|2
|10
|140-107
|57
|71,3
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|45
|20
|2
|2
|2
|7
|12
|145-122
|57
|63,3
|8
|Бостон Брюинз
|41
|22
|2
|1
|1
|2
|13
|127-112
|53
|64,6
|9
|Детройт Ред Уингз
|45
|11
|6
|2
|1
|5
|20
|125-156
|44
|48,9
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|41
|12
|4
|3
|1
|0
|21
|126-148
|39
|47,6
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|36
|13
|1
|1
|3
|3
|15
|86-97
|36
|50,0
|12
|Филадельфия Флайерз
|44
|10
|4
|0
|4
|4
|22
|110-151
|36
|40,9
|13
|Баффало Сэйбрз
|43
|11
|1
|2
|1
|6
|22
|114-148
|35
|40,7
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|43
|10
|4
|1
|4
|1
|23
|121-150
|35
|40,7
|15
|Оттава Сенаторз
|38
|11
|1
|1
|1
|3
|21
|106-130
|30
|39,5
|16
|Монреаль Канадиенс
|43
|7
|0
|1
|0
|7
|28
|96-166
|23
|26,7
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|42
|24
|4
|3
|0
|3
|8
|177-125
|65
|77,4
|2
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|3
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|4
|Миннесота Уайлд
|39
|18
|4
|4
|3
|0
|10
|152-117
|55
|70,5
|5
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|6
|Анахайм Дакс
|47
|16
|4
|3
|4
|4
|16
|140-135
|54
|57,4
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|45
|18
|2
|2
|2
|5
|16
|127-124
|51
|56,7
|8
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|9
|Сан-Хосе Шаркс
|44
|15
|6
|1
|1
|2
|19
|123-137
|47
|53,4
|10
|Эдмонтон Ойлерз
|40
|17
|2
|3
|0
|2
|16
|135-132
|46
|57,5
|11
|Даллас Старз
|41
|15
|5
|2
|1
|1
|17
|120-126
|46
|56,1
|12
|Ванкувер Кэнакс
|44
|14
|2
|3
|3
|3
|19
|110-121
|44
|50,0
|13
|Виннипег Джетс
|41
|15
|2
|1
|4
|3
|16
|119-125
|43
|52,4
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|44
|9
|4
|3
|1
|6
|21
|111-148
|39
|44,3
|15
|Сиэтл Кракен
|43
|12
|1
|1
|1
|3
|25
|114-153
|32
|37,2
|16
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|41
|26
|3
|1
|0
|2
|9
|145-97
|62
|75,6
|2
|Питтсбург Пингвинз
|44
|22
|3
|2
|5
|2
|10
|148-116
|61
|69,3
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|45
|24
|1
|3
|1
|3
|13
|137-118
|60
|66,7
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|45
|20
|2
|2
|2
|7
|12
|145-122
|57
|63,3
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|41
|12
|4
|3
|1
|0
|21
|126-148
|39
|47,6
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|36
|13
|1
|1
|3
|3
|15
|86-97
|36
|50,0
|7
|Филадельфия Флайерз
|44
|10
|4
|0
|4
|4
|22
|110-151
|36
|40,9
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|43
|10
|4
|1
|4
|1
|23
|121-150
|35
|40,7
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|45
|23
|6
|2
|3
|2
|9
|184-130
|67
|74,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|45
|21
|6
|2
|4
|2
|10
|154-128
|64
|71,1
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|40
|22
|3
|2
|1
|2
|10
|140-107
|57
|71,3
|4
|Бостон Брюинз
|41
|22
|2
|1
|1
|2
|13
|127-112
|53
|64,6
|5
|Детройт Ред Уингз
|45
|11
|6
|2
|1
|5
|20
|125-156
|44
|48,9
|6
|Баффало Сэйбрз
|43
|11
|1
|2
|1
|6
|22
|114-148
|35
|40,7
|7
|Оттава Сенаторз
|38
|11
|1
|1
|1
|3
|21
|106-130
|30
|39,5
|8
|Монреаль Канадиенс
|43
|7
|0
|1
|0
|7
|28
|96-166
|23
|26,7
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|42
|24
|4
|3
|0
|3
|8
|177-125
|65
|77,4
|2
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|3
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|4
|Миннесота Уайлд
|39
|18
|4
|4
|3
|0
|10
|152-117
|55
|70,5
|5
|Даллас Старз
|41
|15
|5
|2
|1
|1
|17
|120-126
|46
|56,1
|6
|Виннипег Джетс
|41
|15
|2
|1
|4
|3
|16
|119-125
|43
|52,4
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|44
|9
|4
|3
|1
|6
|21
|111-148
|39
|44,3
|8
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|2
|Анахайм Дакс
|47
|16
|4
|3
|4
|4
|16
|140-135
|54
|57,4
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|45
|18
|2
|2
|2
|5
|16
|127-124
|51
|56,7
|4
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|5
|Сан-Хосе Шаркс
|44
|15
|6
|1
|1
|2
|19
|123-137
|47
|53,4
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|40
|17
|2
|3
|0
|2
|16
|135-132
|46
|57,5
|7
|Ванкувер Кэнакс
|44
|14
|2
|3
|3
|3
|19
|110-121
|44
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|43
|12
|1
|1
|1
|3
|25
|114-153
|32
|37,2