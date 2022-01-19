Свернуть список

Даллас Старз - Бостон Брюинз 31 Января прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
31 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Бостон Брюинз, которое состоится 31 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Даллас Старз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Даллас Старз
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2Бостон Брюинз
17.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0 ОТБостон Брюинз
06.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТДаллас Старз
24.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3Бостон Брюинз
15.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3 ОТДаллас Старз
31.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 0Даллас Старз
26.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 6Бостон Брюинз
21.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 7Бостон Брюинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Колорадо Эвеланш422443038177-1256577,4
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
4 Каролина Харрикейнз412631029145-976275,6
5 Питтсбург Пингвинз4422325210148-1166169,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс4524131313137-1186066,7
7 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
8 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
9 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
10 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
11 Миннесота Уайлд3918443010152-1175570,5
12 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
13 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
14 Бостон Брюинз4122211213127-1125364,6
15 Лос-Анджелес Кингз4518222516127-1245156,7
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Сан-Хосе Шаркс4415611219123-1374753,4
18 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
19 Даллас Старз4115521117120-1264656,1
20 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
21 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
22 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
23 Коламбус Блю Джекетс4112431021126-1483947,6
24 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
25 Нью-Йорк Айлендерс361311331586-973650,0
26 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
27 Баффало Сэйбрз4311121622114-1483540,7
28 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
29 Сиэтл Кракен4312111325114-1533237,2
30 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс43701072896-1662326,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
3 Каролина Харрикейнз412631029145-976275,6
4 Питтсбург Пингвинз4422325210148-1166169,3
5 Нью-Йорк Рейнджерс4524131313137-1186066,7
6 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
7 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
8 Бостон Брюинз4122211213127-1125364,6
9 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
10 Коламбус Блю Джекетс4112431021126-1483947,6
11 Нью-Йорк Айлендерс361311331586-973650,0
12 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
13 Баффало Сэйбрз4311121622114-1483540,7
14 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
15 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
16 Монреаль Канадиенс43701072896-1662326,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш422443038177-1256577,4
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
4 Миннесота Уайлд3918443010152-1175570,5
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
7 Лос-Анджелес Кингз4518222516127-1245156,7
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Сан-Хосе Шаркс4415611219123-1374753,4
10 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
11 Даллас Старз4115521117120-1264656,1
12 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
13 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
14 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
15 Сиэтл Кракен4312111325114-1533237,2
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз412631029145-976275,6
2 Питтсбург Пингвинз4422325210148-1166169,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс4524131313137-1186066,7
4 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
5 Коламбус Блю Джекетс4112431021126-1483947,6
6 Нью-Йорк Айлендерс361311331586-973650,0
7 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
8 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
3 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
4 Бостон Брюинз4122211213127-1125364,6
5 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
6 Баффало Сэйбрз4311121622114-1483540,7
7 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
8 Монреаль Канадиенс43701072896-1662326,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш422443038177-1256577,4
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
4 Миннесота Уайлд3918443010152-1175570,5
5 Даллас Старз4115521117120-1264656,1
6 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
7 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
3 Лос-Анджелес Кингз4518222516127-1245156,7
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4415611219123-1374753,4
6 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
7 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
8 Сиэтл Кракен4312111325114-1533237,2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close