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Миннесота Тимбервулвз - Юта Джаз прямая трансляция 31.01.2022

Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
31 января 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Миннесота Тимбервулвз Юта Джаз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Юта Джаз, которое состоится 31 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
01.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз120 : 108Миннесота Тимбервулвз
24.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз128 : 116Миннесота Тимбервулвз
09.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз104 : 136Юта Джаз
27.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз105 : 104Юта Джаз
25.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз96 : 101Миннесота Тимбервулвз
27.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз111 : 116Миннесота Тимбервулвз
12.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз116 : 127Юта Джаз
21.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз95 : 103Юта Джаз
19.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз102 : 112Миннесота Тимбервулвз
15.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз120 : 100Миннесота Тимбервулвз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз483995415-5033870,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5037135508-5100870,7403,0
3 Мемфис Гриззлиз5235175822-5626870,6736,0
4 Майами Хит5032185454-5227820,6408,0
5 Чикаго Буллз4830185309-5234780,6259,0
6 Филадельфия Сиксерс4930195272-5157790,6129,5
7 Кливленд Кавальерс4930195250-5008790,6129,5
8 Милуоки Бакс5131205711-5523820,6089,5
9 Юта Джаз5030205684-5372800,60010,0
10 Бруклин Нетс4929205481-5392780,59210,5
11 Даллас Маверикс5029215303-5165790,58011,0
12 Денвер Наггетс4827215207-5138750,56312,0
13 Шарлотт Хорнетс5028225749-5731780,56012,0
14 Торонто Рэпторс4724235052-5013710,51114,5
15 Бостон Селтикс5126255493-5345770,51014,5
16 Лос-Анджелес Клипперс5125265393-5448760,49015,5
17 Миннесота Тимбервулвз4924255454-5425730,49015,5
18 Лос-Анджелес Лейкерс5024265539-5613740,48016,0
19 Атланта Хоукс4823255346-5334710,47916,0
20 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,46916,5
21 Нью-Йорк Никс5023275192-5240730,46017,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс4921285331-5503700,42918,5
23 Сан-Антонио Спёрс5019315565-5565690,38021,0
24 Нью-Орлеан Пеликанс4918315172-5388670,36721,5
25 Индиана Пэйсерс5118335541-5644690,35322,5
26 Сакраменто Кингз5118335585-5849690,35322,5
27 Оклахома-Сити Тандер4814344836-5184620,29225,0
28 Хьюстон Рокетс4914355306-5725630,28625,5
29 Детройт Пистонс4811374899-5364590,22928,0
30 Орландо Мэджик5010405120-5522600,20030,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5032185454-5227820,6400,0
2 Чикаго Буллз4830185309-5234780,6251,0
3 Филадельфия Сиксерс4930195272-5157790,6121,5
4 Кливленд Кавальерс4930195250-5008790,6121,5
5 Милуоки Бакс5131205711-5523820,6081,5
6 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5922,5
7 Шарлотт Хорнетс5028225749-5731780,5604,0
8 Торонто Рэпторс4724235052-5013710,5116,5
9 Бостон Селтикс5126255493-5345770,5106,5
10 Атланта Хоукс4823255346-5334710,4798,0
11 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,4698,5
12 Нью-Йорк Никс5023275192-5240730,4609,0
13 Индиана Пэйсерс5118335541-5644690,35314,5
14 Детройт Пистонс4811374899-5364590,22920,0
15 Орландо Мэджик5010405120-5522600,20022,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз483995415-5033870,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5037135508-5100870,7403,0
3 Мемфис Гриззлиз5235175822-5626870,6736,0
4 Юта Джаз5030205684-5372800,60010,0
5 Даллас Маверикс5029215303-5165790,58011,0
6 Денвер Наггетс4827215207-5138750,56312,0
7 Лос-Анджелес Клипперс5125265393-5448760,49015,5
8 Миннесота Тимбервулвз4924255454-5425730,49015,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5024265539-5613740,48016,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс4921285331-5503700,42918,5
11 Сан-Антонио Спёрс5019315565-5565690,38021,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс4918315172-5388670,36721,5
13 Сакраменто Кингз5118335585-5849690,35322,5
14 Оклахома-Сити Тандер4814344836-5184620,29225,0
15 Хьюстон Рокетс4914355306-5725630,28625,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс4930195272-5157790,6120,0
2 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5921,0
3 Торонто Рэпторс4724235052-5013710,5115,0
4 Бостон Селтикс5126255493-5345770,5105,0
5 Нью-Йорк Никс5023275192-5240730,4607,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4830185309-5234780,6250,0
2 Кливленд Кавальерс4930195250-5008790,6120,5
3 Милуоки Бакс5131205711-5523820,6080,5
4 Индиана Пэйсерс5118335541-5644690,35313,5
5 Детройт Пистонс4811374899-5364590,22919,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5032185454-5227820,6400,0
2 Шарлотт Хорнетс5028225749-5731780,5604,0
3 Атланта Хоукс4823255346-5334710,4798,0
4 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,4698,5
5 Орландо Мэджик5010405120-5522600,20022,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5030205684-5372800,6000,0
2 Денвер Наггетс4827215207-5138750,5632,0
3 Миннесота Тимбервулвз4924255454-5425730,4905,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс4921285331-5503700,4298,5
5 Оклахома-Сити Тандер4814344836-5184620,29215,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз483995415-5033870,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5037135508-5100870,7403,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5125265393-5448760,49015,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5024265539-5613740,48016,0
5 Сакраменто Кингз5118335585-5849690,35322,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5235175822-5626870,6730,0
2 Даллас Маверикс5029215303-5165790,5805,0
3 Сан-Антонио Спёрс5019315565-5565690,38015,0
4 Нью-Орлеан Пеликанс4918315172-5388670,36715,5
5 Хьюстон Рокетс4914355306-5725630,28619,5

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