Боливия - Чили 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000
01 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур
Главный судья: Алексис Эррера (Венесуэла);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Чили, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливия
Чили
Главные тренеры
|Сесар Алехандро Фариас Акоста
|Мартин Ласарте
История личных встреч
|19.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 2
|1 : 0
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|1 : 1
|27.03.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 16
|1 : 0
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|3 : 0 Т
|11.06.2016
|Кубок Америки
|Группа D
|2 : 1
|20.06.2015
|Кубок Америки
|Группа A
|5 : 0
|15.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|2 : 2
|12.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 14
|3 : 1
|03.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 5
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|14
|36
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|14
|32
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|15
|24
| 4
Финальная часть
|Перу
|15
|20
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Уругвай
|15
|19
|6
|Колумбия
|15
|17
|7
|Чили
|15
|16
|8
|Боливия
|15
|15
|9
|Парагвай
|15
|13
|10
|Венесуэла
|15
|10