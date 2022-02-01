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Боливия - Чили 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000
01 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур
Главный судья: Алексис Эррера (Венесуэла);
Боливия Чили

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Чили, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Чили
Главные тренеры
Венесуэла Сесар Алехандро Фариас Акоста
Уругвай Мартин Ласарте
История личных встреч
19.06.2021 Кубок Америки Группа А. Тур 2 Чили1 : 0Боливия
09.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Чили1 : 1Боливия
27.03.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Чили2 : 1Боливия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 16 Боливия1 : 0Чили
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Чили3 : 0 ТБоливия
11.06.2016 Кубок Америки Группа D Чили2 : 1Боливия
20.06.2015 Кубок Америки Группа A Чили5 : 0Боливия
15.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Чили2 : 2Боливия
12.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 14 Чили3 : 1Боливия
03.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 5 Боливия0 : 2Чили
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия14 36
2
Финальная часть
Аргентина14 32
3
Финальная часть
Эквадор15 24
4
Финальная часть
Перу15 20
5
Межконтинентальный плей-офф
Уругвай15 19
6 Колумбия15 17
7 Чили15 16
8 Боливия15 15
9 Парагвай15 13
10 Венесуэла15 10

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