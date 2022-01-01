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Япония - Саудовская Аравия 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сайтама (Сайтама, Япония), вместимость: 63700
01 февраля 2022, вторник. 13:15 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 8-й тур
Япония Саудовская Аравия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Саудовская Аравия, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 13:14 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сайтама (Сайтама, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония
Саудовская Аравия
Главные тренеры
Япония Хадзимэ Мориясу
Франция Эрве Ренар
История личных встреч
07.10.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа B. Тур 3 Саудовская Аравия1 : 0Япония
21.01.2019 Кубок Азии 1/8 финала Япония1 : 0Саудовская Аравия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа B. Тур 10 Саудовская Аравия1 : 0Япония
15.11.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа B. Тур 5 Япония2 : 1Саудовская Аравия
17.01.2011 Кубок Азии Группа B. Тур 3 Саудовская Аравия0 : 5Япония
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Иран7 19
2
Финальная часть
Южная Корея7 17
3
Плей-офф
ОАЭ7 9
4 Ливан7 5
5 Ирак7 4
6 Сирия7 2
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Саудовская Аравия7 19
2
Финальная часть
Япония7 15
3
Плей-офф
Австралия7 14
4 Оман7 7
5 Китай7 5
6 Вьетнам7 0

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