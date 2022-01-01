Япония - Саудовская Аравия 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сайтама (Сайтама, Япония), вместимость: 63700
01 февраля 2022, вторник. 13:15 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Саудовская Аравия, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 13:14 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сайтама (Сайтама, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Япония
Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Хадзимэ Мориясу
|Эрве Ренар
История личных встреч
|07.10.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа B. Тур 3
|1 : 0
|21.01.2019
|Кубок Азии
|1/8 финала
|1 : 0
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа B. Тур 10
|1 : 0
|15.11.2016
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа B. Тур 5
|2 : 1
|17.01.2011
|Кубок Азии
|Группа B. Тур 3
|0 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Иран
|7
|19
| 2
Финальная часть
|Южная Корея
|7
|17
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|7
|9
|4
|Ливан
|7
|5
|5
|Ирак
|7
|4
|6
|Сирия
|7
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Саудовская Аравия
|7
|19
| 2
Финальная часть
|Япония
|7
|15
| 3
Плей-офф
|Австралия
|7
|14
|4
|Оман
|7
|7
|5
|Китай
|7
|5
|6
|Вьетнам
|7
|0