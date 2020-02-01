Оман - Австралия 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Султан Кабус Спортс Комплекс (Маскат, Оман), вместимость: 39000
01 февраля 2022, вторник. 19:00 МСК. ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оман - Австралия, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, Группа B. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Султан Кабус Спортс Комплекс (Маскат, Оман). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оман
Австралия
Главные тренеры
|Бранко Иванкович
|Грэм Арнольд
История личных встреч
|07.10.2021
|ЧМ-2022 - Азия
|Группа B. Тур 3
|3 : 1
|13.01.2015
|Кубок Азии
|Группа A. Тур 2
|0 : 4
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Азия
|Группа B. Тур 7
|2 : 2
|08.06.2012
|ЧМ-2014 - Азия
|Группа B. Тур 2
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Иран
|7
|19
| 2
Финальная часть
|Южная Корея
|7
|17
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|7
|9
|4
|Ливан
|7
|5
|5
|Ирак
|7
|4
|6
|Сирия
|7
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Саудовская Аравия
|7
|19
| 2
Финальная часть
|Япония
|7
|15
| 3
Плей-офф
|Австралия
|7
|14
|4
|Оман
|7
|7
|5
|Китай
|7
|5
|6
|Вьетнам
|7
|0