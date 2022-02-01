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Лион - Марсель 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
01 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
Лион Марсель

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Марсель, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люмьер (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Марсель
Марсель
30 Франция вр Стив Манданда
18 Франция зщ Жордан Амави
3 Испания зщ Альваро Гонсалес
22 Сенегал пз Пап Гуй
7 Марокко пз Амин Арит
8 Бразилия пз Жерсон
35 Марокко пз Уссама Таргаллин
12 Сенегал нп Амаду Бамба Дьенг
11 Бразилия нп Луис Энрике
Запасные
30 Франция вр Стив Манданда
18 Франция зщ Жордан Амави
3 Испания зщ Альваро Гонсалес
22 Сенегал пз Пап Гуй
7 Марокко пз Амин Арит
8 Бразилия пз Жерсон
35 Марокко пз Уссама Таргаллин
12 Сенегал нп Амаду Бамба Дьенг
11 Бразилия нп Луис Энрике
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
28.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель1 : 1Лион
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Лион1 : 1Марсель
12.02.2020 Кубок Франции 1/4 финала Лион1 : 0Марсель
10.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Марсель2 : 1Лион
12.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Марсель0 : 3Лион
23.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Лион4 : 2Марсель
18.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Марсель2 : 3Лион
17.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 18 Лион2 : 0Марсель
31.01.2017 Кубок Франции 1/16 финала Марсель2 : 1 ДВЛион
22.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Лион3 : 1Марсель
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ22165146-185380,3
2
Лига чемпионов
Ницца22134536-1842-165,2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель21117330-164063,5
4
Лига Европы
Страсбург22105744-293553,0
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн22104841-213451,5
6 Монпелье22104837-303451,5
7 Монако2296735-263350,0
8 Ланс2296736-313350,0
9 Нант2295830-273248,5
10 Лилль2288630-303248,5
11 Лион2188529-2731-150,8
12 Анже2278728-292943,9
13 Брест2277828-332842,4
14 Реймс2259822-272436,4
15 Клермон22561122-392131,8
16 Труа22551220-312030,3
17 Бордо22481034-532030,3
18
Стыковая зона
Метц22471124-431928,8
19
Зона вылета
Лорьян22381118-381725,8
20
Зона вылета
Сент-Этьен22361319-431522,7

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