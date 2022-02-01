Лион - Марсель 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
01 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Марсель, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люмьер (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Стив Манданда
|18
|зщ
|Жордан Амави
|3
|зщ
|Альваро Гонсалес
|22
|пз
|Пап Гуй
|7
|пз
|Амин Арит
|8
|пз
|Жерсон
|35
|пз
|Уссама Таргаллин
|12
|нп
|Амаду Бамба Дьенг
|11
|нп
|Луис Энрике
Запасные
|30
|вр
|Стив Манданда
|18
|зщ
|Жордан Амави
|3
|зщ
|Альваро Гонсалес
|22
|пз
|Пап Гуй
|7
|пз
|Амин Арит
|8
|пз
|Жерсон
|35
|пз
|Уссама Таргаллин
|12
|нп
|Амаду Бамба Дьенг
|11
|нп
|Луис Энрике
Главные тренеры
|Петер Бош
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 0
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 1
|12.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 3
|23.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|4 : 2
|18.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 3
|17.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|31.01.2017
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|80,3
| 2
Лига чемпионов
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|42
|-1
|65,2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|63,5
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|53,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|51,5
|6
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|51,5
|7
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|50,0
|8
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|50,0
|9
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|48,5
|10
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|48,5
|11
|Лион
|21
|8
|8
|5
|29-27
|31
|-1
|50,8
|12
|Анже
|22
|7
|8
|7
|28-29
|29
|43,9
|13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|42,4
|14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|36,4
|15
|Клермон
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|31,8
|16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|30,3
|17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|30,3
| 18
Стыковая зона
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|28,8
| 19
Зона вылета
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|25,8
| 20
Зона вылета
|Сент-Этьен
|22
|3
|6
|13
|19-43
|15
|22,7