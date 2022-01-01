Суонси Сити - Лутон Таун 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
01 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Лутон Таун, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Натан Джонс
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|3 : 3
|13.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|0 : 1
|05.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 0
|27.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|0 : 1
|21.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|28
|58
| 2
Повышение
|Блэкберн Роверс
|29
|53
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|28
|52
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|51
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|29
|45
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|28
|45
|7
|Хаддерсфилд Таун
|29
|45
|8
|Ноттингем Форест
|29
|43
|9
|Ковентри Сити
|27
|40
|10
|Лутон Таун
|27
|39
|11
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|12
|Сток Сити
|28
|39
|13
|Престон Норт Энд
|28
|37
|14
|Блэкпул
|28
|37
|15
|Миллуолл
|27
|36
|16
|Бристоль Сити
|29
|34
|17
|Бирмингем Сити
|29
|33
|18
|Суонси Сити
|26
|32
|19
|Халл Сити
|28
|32
|20
|Кардифф Сити
|27
|26
|21
|Рединг
|28
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|27
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|28
|15
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|27
|14