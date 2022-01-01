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Суонси Сити - Лутон Таун 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
01 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс, Англия);
Суонси Сити Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Лутон Таун, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Уэльс Натан Джонс
История личных встреч
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Лутон Таун3 : 3Суонси Сити
13.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Лутон Таун0 : 1Суонси Сити
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Суонси Сити2 : 0Лутон Таун
27.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Суонси Сити0 : 1Лутон Таун
21.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Лутон Таун0 : 1Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс29 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро28 45
7 Хаддерсфилд Таун29 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Ковентри Сити27 40
10 Лутон Таун27 39
11 Шеффилд Юнайтед26 39
12 Сток Сити28 39
13 Престон Норт Энд28 37
14 Блэкпул28 37
15 Миллуолл27 36
16 Бристоль Сити29 34
17 Бирмингем Сити29 33
18 Суонси Сити26 32
19 Халл Сити28 32
20 Кардифф Сити27 26
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти28 15
24
Зона вылета
Барнсли27 14

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