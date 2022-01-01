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Миллуолл - Престон Норт Энд 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
01 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
Миллуолл Престон Норт Энд

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Престон Норт Энд, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Гари Роуэтт
Англия Райан Лоу
История личных встреч
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Миллуолл2 : 1Престон Норт Энд
28.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Престон Норт Энд0 : 2Миллуолл
15.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Престон Норт Энд0 : 1Миллуолл
03.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Миллуолл1 : 0Престон Норт Энд
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Миллуолл1 : 3Престон Норт Энд
15.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Престон Норт Энд3 : 2Миллуолл
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Миллуолл1 : 1Престон Норт Энд
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Престон Норт Энд0 : 0Миллуолл
05.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Миллуолл1 : 0Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс29 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро28 45
7 Хаддерсфилд Таун29 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Ковентри Сити27 40
10 Лутон Таун27 39
11 Шеффилд Юнайтед26 39
12 Сток Сити28 39
13 Престон Норт Энд28 37
14 Блэкпул28 37
15 Миллуолл27 36
16 Бристоль Сити29 34
17 Бирмингем Сити29 33
18 Суонси Сити26 32
19 Халл Сити28 32
20 Кардифф Сити27 26
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти28 15
24
Зона вылета
Барнсли27 14

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