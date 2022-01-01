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Уругвай - Венесуэла 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сентенарио (Монтевидео, Уругвай), вместимость: 73235
02 февраля 2022, среда. 02:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур
Главный судья: Бруно Арлеу де Араужо (Бразилия);
Уругвай Венесуэла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Венесуэла, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сентенарио (Монтевидео, Уругвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Венесуэла
1 Уругвай вр Серхио Рочет
16 Уругвай зщ Матиас Оливера
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
89'
3 Уругвай зщ Диего Годин
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
10 Уругвай пз Хиорхьян де Арраскаета
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
74'
6 Уругвай пз Родриго Бентанкур
74'
11 Уругвай пз Факундо Пельистри
67'
21 Уругвай нп Эдинсон Кавани
67'
9 Уругвай нп Луис Суарес
14 Уругвай пз Агустин Каноббио
67'
18 Уругвай нп Дарвин Нуньес
67'
13 Уругвай зщ Дамиан Суарес
74'
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
74'
22 Уругвай зщ Мартин Касерес
89'
1 Венесуэла вр Вилькер Фариньес
14 Венесуэла зщ Оскар Гонсалес
2 Венесуэла зщ Науэль Феррареси
4 Венесуэла зщ Джон Чансельор
20 Венесуэла зщ Рональд Эрнандес
8 Венесуэла пз Томас Ринкон
13 Венесуэла пз Хосе Мартинес
70'
10 Венесуэла пз Йеферсон Сотельдо
18 Венесуэла пз Ромуло Отеро
46'
11 Венесуэла нп Дарвин Мачис
46'
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
17 Венесуэла нп Хосеф Мартинес
46'
7 Венесуэла нп Джон Мурильо
46'
5 Венесуэла пз Хуниор Морено
70'
Запасные
12 Уругвай вр Мартин Кампанья
23 Уругвай вр Себастьян Соса
19 Уругвай зщ Леандро Кабрера
17 Уругвай зщ Матиас Винья
5 Уругвай пз Фернандо Горриаран
7 Уругвай нп Николас Лопес
20 Уругвай нп Факундо Торрес
12 Венесуэла вр Хоэль Гратероль
22 Венесуэла вр Рафаэль Ромо
6 Венесуэла зщ Кристиан Макун
3 Венесуэла зщ Йордан Осорио
16 Венесуэла зщ Роберто Росалес
9 Венесуэла пз Эдуард Бельо
19 Венесуэла пз Эдсон Кастильо
21 Венесуэла нп Брайан Уртадо
15 Венесуэла нп Эрик Рамирес
Главные тренеры
Уругвай Диего Мартин Алонсо
Аргентина Хосе Нестор Пекерман
История личных встреч
09.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Венесуэла0 : 0Уругвай
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 17 Венесуэла0 : 0Уругвай
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Уругвай3 : 0Венесуэла
10.06.2016 Кубок Америки Группа C Уругвай0 : 1Венесуэла
12.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 14 Венесуэла0 : 1Уругвай
02.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 5 Уругвай1 : 1Венесуэла
11.06.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 14 Венесуэла2 : 2Уругвай
14.06.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 5 Уругвай1 : 1Венесуэла
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия14 36
2
Финальная часть
Аргентина14 32
3
Финальная часть
Эквадор15 24
4
Финальная часть
Перу15 20
5
Межконтинентальный плей-офф
Чили16 19
6 Уругвай15 19
7 Колумбия15 17
8 Боливия16 15
9 Парагвай15 13
10 Венесуэла15 10

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