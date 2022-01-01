Уругвай - Венесуэла 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сентенарио (Монтевидео, Уругвай), вместимость: 73235
02 февраля 2022, среда. 02:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур
Главный судья: Бруно Арлеу де Араужо (Бразилия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Венесуэла, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сентенарио (Монтевидео, Уругвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Венесуэла
|1
|вр
|Серхио Рочет
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|
89'
|3
|зщ
|Диего Годин
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|10
|пз
|Хиорхьян де Арраскаета
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|
74'
|6
|пз
|Родриго Бентанкур
|
74'
|11
|пз
|Факундо Пельистри
|
67'
|21
|нп
|Эдинсон Кавани
|
67'
|9
|нп
|Луис Суарес
|14
|пз
|Агустин Каноббио
|
67'
|18
|нп
|Дарвин Нуньес
|
67'
|13
|зщ
|Дамиан Суарес
|
74'
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|
74'
|22
|зщ
|Мартин Касерес
|
89'
|1
|вр
|Вилькер Фариньес
|14
|зщ
|Оскар Гонсалес
|2
|зщ
|Науэль Феррареси
|4
|зщ
|Джон Чансельор
|20
|зщ
|Рональд Эрнандес
|8
|пз
|Томас Ринкон
|13
|пз
|Хосе Мартинес
|
70'
|10
|пз
|Йеферсон Сотельдо
|18
|пз
|Ромуло Отеро
|
46'
|11
|нп
|Дарвин Мачис
|
46'
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|17
|нп
|Хосеф Мартинес
|
46'
|7
|нп
|Джон Мурильо
|
46'
|5
|пз
|Хуниор Морено
|
70'
Запасные
|12
|вр
|Мартин Кампанья
|23
|вр
|Себастьян Соса
|19
|зщ
|Леандро Кабрера
|17
|зщ
|Матиас Винья
|5
|пз
|Фернандо Горриаран
|7
|нп
|Николас Лопес
|20
|нп
|Факундо Торрес
|12
|вр
|Хоэль Гратероль
|22
|вр
|Рафаэль Ромо
|6
|зщ
|Кристиан Макун
|3
|зщ
|Йордан Осорио
|16
|зщ
|Роберто Росалес
|9
|пз
|Эдуард Бельо
|19
|пз
|Эдсон Кастильо
|21
|нп
|Брайан Уртадо
|15
|нп
|Эрик Рамирес
Главные тренеры
|Диего Мартин Алонсо
|Хосе Нестор Пекерман
История личных встреч
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|0 : 0
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 17
|0 : 0
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|3 : 0
|10.06.2016
|Кубок Америки
|Группа C
|0 : 1
|12.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 14
|0 : 1
|02.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 5
|1 : 1
|11.06.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 14
|2 : 2
|14.06.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 5
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|14
|36
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|14
|32
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|15
|24
| 4
Финальная часть
|Перу
|15
|20
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Чили
|16
|19
|6
|Уругвай
|15
|19
|7
|Колумбия
|15
|17
|8
|Боливия
|16
|15
|9
|Парагвай
|15
|13
|10
|Венесуэла
|15
|10