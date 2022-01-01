Аргентина - Колумбия 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Марио Альберто Кемпес (Кордова, Аргентина), вместимость: 57000
02 февраля 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур
Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Колумбия, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Марио Альберто Кемпес (Кордова, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Колумбия
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|8
|зщ
|Маркос Акунья
|5
|зщ
|Лисандро Мартинес
|6
|зщ
|Херман Песселья
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
|17
|пз
|Алехандро Гомес
|
80'
|18
|пз
|Гвидо Родригес
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|
80'
|16
|пз
|Лукас Окампос
|
58'
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|
69'
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
|
69'
|13
|пз
|Максимильяно Меса
|
58'
|15
|нп
|Николас Гонсалес
|
69'
|21
|нп
|Пауло Дибала
|
69'
|2
|зщ
|Лукас Куарта
|
80'
|7
|пз
|Эмилиано Буэндия
|
80'
|12
|вр
|Камило Варгас
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|6
|зщ
|Вильям Тесильо
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|2
|зщ
|Джон Стефан Медина
|
67'
|15
|пз
|Андрес Урибе
|
57'
|5
|пз
|Вильмар Барриос
|
75'
|11
|пз
|Хуан Куадрадо
|10
|пз
|Хамес Родригес
|
57'
|14
|нп
|Луис Диас
|19
|нп
|Мигель Борха
|
75'
|22
|пз
|Виктор Кантильо
|
57'
|20
|нп
|Луис Суарес
|
57'
|13
|нп
|Диего Валойес
|
67'
|8
|пз
|Густаво Куэльяр
|
75'
|9
|нп
|Фалькао
|
75'
Запасные
|12
|вр
|Эстебан Андрада
|1
|вр
|Франко Армани
|14
|зщ
|Науэль Молина
|19
|зщ
|Патрисио Перес
|10
|нп
|Анхель Корреа
|9
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Андрес Москера
|3
|зщ
|Оскар Мурильо
|21
|зщ
|Даниэль Муньос Мехия
|4
|пз
|Фреди Инестроса
|18
|нп
|Рафаэль Борре
|16
|нп
|Имми Чара
|7
|нп
|Харольд Пресиадо
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Рейнальдо Руэда
История личных встреч
|07.07.2021
|Кубок Америки
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|2 : 2
|16.06.2019
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 1
|0 : 2
|12.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 12
|3 : 0
|17.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 4
|0 : 1
|27.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 4
|08.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 13
|0 : 0
|16.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 4
|1 : 2
|07.07.2011
|Кубок Америки
|Группа A. Тур 2
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|14
|36
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|15
|35
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|15
|24
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|16
|22
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|15
|20
|6
|Чили
|16
|19
|7
|Колумбия
|16
|17
|8
|Боливия
|16
|15
|9
|Парагвай
|15
|13
|10
|Венесуэла
|16
|10