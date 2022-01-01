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Аргентина - Колумбия 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Марио Альберто Кемпес (Кордова, Аргентина), вместимость: 57000
02 февраля 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур
Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия);
Аргентина Колумбия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Колумбия, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Марио Альберто Кемпес (Кордова, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Колумбия
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
8 Аргентина зщ Маркос Акунья
5 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
6 Аргентина зщ Херман Песселья
4 Аргентина зщ Гонсало Монтьель
17 Аргентина пз Алехандро Гомес
80'
18 Аргентина пз Гвидо Родригес
20 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
80'
16 Аргентина пз Лукас Окампос
58'
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
69'
22 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
69'
13 Аргентина пз Максимильяно Меса
58'
15 Аргентина нп Николас Гонсалес
69'
21 Аргентина нп Пауло Дибала
69'
2 Аргентина зщ Лукас Куарта
80'
7 Аргентина пз Эмилиано Буэндия
80'
12 Колумбия вр Камило Варгас
17 Колумбия зщ Хоан Мохика
6 Колумбия зщ Вильям Тесильо
23 Колумбия зщ Давинсон Санчес
2 Колумбия зщ Джон Стефан Медина
67'
15 Колумбия пз Андрес Урибе
57'
5 Колумбия пз Вильмар Барриос
75'
11 Колумбия пз Хуан Куадрадо
10 Колумбия пз Хамес Родригес
57'
14 Колумбия нп Луис Диас
19 Колумбия нп Мигель Борха
75'
22 Колумбия пз Виктор Кантильо
57'
20 Колумбия нп Луис Суарес
57'
13 Колумбия нп Диего Валойес
67'
8 Колумбия пз Густаво Куэльяр
75'
9 Колумбия нп Фалькао
75'
Запасные
12 Аргентина вр Эстебан Андрада
1 Аргентина вр Франко Армани
14 Аргентина зщ Науэль Молина
19 Аргентина зщ Патрисио Перес
10 Аргентина нп Анхель Корреа
9 Аргентина нп Хулиан Альварес
1 Колумбия вр Андрес Москера
3 Колумбия зщ Оскар Мурильо
21 Колумбия зщ Даниэль Муньос Мехия
4 Колумбия пз Фреди Инестроса
18 Колумбия нп Рафаэль Борре
16 Колумбия нп Имми Чара
7 Колумбия нп Харольд Пресиадо
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Колумбия Рейнальдо Руэда
История личных встреч
07.07.2021 Кубок Америки 1/2 финала Аргентина1 : 1 3 : 2Колумбия
09.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Колумбия2 : 2Аргентина
16.06.2019 Кубок Америки Группа B. Тур 1 Аргентина0 : 2Колумбия
12.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия0 : 0Аргентина
16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 12 Аргентина3 : 0Колумбия
17.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 4 Колумбия0 : 1Аргентина
27.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина0 : 0 5 : 4Колумбия
08.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 13 Аргентина0 : 0Колумбия
16.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 4 Колумбия1 : 2Аргентина
07.07.2011 Кубок Америки Группа A. Тур 2 Аргентина0 : 0Колумбия
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия14 36
2
Финальная часть
Аргентина15 35
3
Финальная часть
Эквадор15 24
4
Финальная часть
Уругвай16 22
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу15 20
6 Чили16 19
7 Колумбия16 17
8 Боливия16 15
9 Парагвай15 13
10 Венесуэла16 10

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