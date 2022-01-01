Бразилия - Парагвай 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
02 февраля 2022, среда. 03:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина);
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Парагвай, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Парагвай
|23
|вр
|Эдерсон
|6
|зщ
|Алекс Теллес
|3
|зщ
|Тьяго Силва
|4
|зщ
|Маркиньос
|13
|зщ
|Дани Алвес
|11
|пз
|Филиппе Коутиньо
|
73'
|2
|пз
|Фабиньо
|10
|пз
|Лукас Пакета
|
82'
|20
|нп
|Винисиус Жуниор
|
61'
|7
|нп
|Матеус
|
61'
|19
|нп
|Рафинья
|
82'
|18
|нп
|Антони
|
61'
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|
61'
|15
|пз
|Бруно Гимарайнс
|
73'
|16
|пз
|Эвертон Рибейро
|
82'
|17
|нп
|Родриго
|
82'
|1
|вр
|Антони Сильва
|19
|зщ
|Сантьяго Арсамендия
|
46'
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|2
|зщ
|Роберт Рохас
|
46'
|23
|пз
|Матиас Вильясанти
|
69'
|8
|пз
|Ричард Санчес
|
87'
|10
|пз
|Мигель Альмирон
|16
|пз
|Брайан Охеда
|18
|нп
|Брайан Самудио
|7
|нп
|Карлос Гонсалес
|
69'
|4
|зщ
|Хуан Эскобар
|
46'
|14
|зщ
|Эктор Мартинес
|
46'
|13
|зщ
|Алан Бенитес
|
69'
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|
69'
|11
|пз
|Хулио Сесар Энсисо
|
87'
Запасные
|1
|вр
|Алисон Бекер
|12
|вр
|Вевертон
|22
|зщ
|Габриэл
|5
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Фред
|14
|пз
|Жерсон
|21
|нп
|Габриэл
|12
|вр
|Альфредо Агилар
|22
|вр
|Сантьяго Рохас
|3
|зщ
|Хуан Патиньо
|15
|пз
|Уго Мартинес
|20
|пз
|Хорхе Морель
|21
|нп
|Луис Амарилья
|17
|нп
|Роберт Моралес
Главные тренеры
|Аденор Леонардо Бакши Тите
|Гильермо Баррос Скелотто
История личных встреч
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|0 : 2
|28.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 14
|3 : 0
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 6
|2 : 2
|28.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|17.07.2011
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 0 : 2
|09.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 2
|2 : 2
|11.06.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 14
|2 : 1
|15.06.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 5
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|14
|36
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|15
|35
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|15
|24
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|16
|22
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|15
|20
|6
|Чили
|16
|19
|7
|Колумбия
|16
|17
|8
|Боливия
|16
|15
|9
|Парагвай
|15
|13
|10
|Венесуэла
|16
|10