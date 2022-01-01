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Бразилия - Парагвай 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
02 февраля 2022, среда. 03:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина);
Бразилия Парагвай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Парагвай, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Парагвай
23 Бразилия вр Эдерсон
6 Бразилия зщ Алекс Теллес
3 Бразилия зщ Тьяго Силва
4 Бразилия зщ Маркиньос
13 Бразилия зщ Дани Алвес
11 Бразилия пз Филиппе Коутиньо
73'
2 Бразилия пз Фабиньо
10 Бразилия пз Лукас Пакета
82'
20 Бразилия нп Винисиус Жуниор
61'
7 Бразилия нп Матеус
61'
19 Бразилия нп Рафинья
82'
18 Бразилия нп Антони
61'
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
61'
15 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
73'
16 Бразилия пз Эвертон Рибейро
82'
17 Бразилия нп Родриго
82'
1 Парагвай вр Антони Сильва
19 Парагвай зщ Сантьяго Арсамендия
46'
6 Парагвай зщ Хуниор Алонсо
5 Парагвай зщ Фабиан Бальбуэна
2 Парагвай зщ Роберт Рохас
46'
23 Парагвай пз Матиас Вильясанти
69'
8 Парагвай пз Ричард Санчес
87'
10 Парагвай пз Мигель Альмирон
16 Парагвай пз Брайан Охеда
18 Парагвай нп Брайан Самудио
7 Парагвай нп Карлос Гонсалес
69'
4 Парагвай зщ Хуан Эскобар
46'
14 Парагвай зщ Эктор Мартинес
46'
13 Парагвай зщ Алан Бенитес
69'
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
69'
11 Парагвай пз Хулио Сесар Энсисо
87'
Запасные
1 Бразилия вр Алисон Бекер
12 Бразилия вр Вевертон
22 Бразилия зщ Габриэл
5 Бразилия пз Каземиро
8 Бразилия пз Фред
14 Бразилия пз Жерсон
21 Бразилия нп Габриэл
12 Парагвай вр Альфредо Агилар
22 Парагвай вр Сантьяго Рохас
3 Парагвай зщ Хуан Патиньо
15 Парагвай пз Уго Мартинес
20 Парагвай пз Хорхе Морель
21 Парагвай нп Луис Амарилья
17 Парагвай нп Роберт Моралес
Главные тренеры
Бразилия Аденор Леонардо Бакши Тите
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
История личных встреч
09.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Парагвай0 : 2Бразилия
28.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия0 : 0 4 : 3Парагвай
29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 14 Бразилия3 : 0Парагвай
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 6 Парагвай2 : 2Бразилия
28.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия1 : 1 3 : 4Парагвай
17.07.2011 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия0 : 0 0 : 2Парагвай
09.07.2011 Кубок Америки Группа B. Тур 2 Бразилия2 : 2Парагвай
11.06.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 14 Бразилия2 : 1Парагвай
15.06.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 5 Парагвай2 : 0Бразилия
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия14 36
2
Финальная часть
Аргентина15 35
3
Финальная часть
Эквадор15 24
4
Финальная часть
Уругвай16 22
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу15 20
6 Чили16 19
7 Колумбия16 17
8 Боливия16 15
9 Парагвай15 13
10 Венесуэла16 10

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