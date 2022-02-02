Перу - Эквадор 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000
02 февраля 2022, среда. 05:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Эквадор, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Лима, Перу). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Эквадор
|1
|вр
|Педро Гальесе
|6
|зщ
|Мигель Трауко
|22
|зщ
|Александер Кальенс
|5
|зщ
|Карлос Самбрано
|17
|зщ
|Луис Адвинкула
|13
|пз
|Ренато Тапиа
|
90+6'
|11
|пз
|Расиель Гарсия
|
46'
|19
|пз
|Йосимар Йотун
|10
|пз
|Серхио Пенья
|
61'
|18
|пз
|Андре Каррильо
|9
|нп
|Сантьяго Орменьо
|
46'
|16
|пз
|Кристофер Гонсалес
|
46'
|20
|пз
|Эдисон Флорес
|
46'
|23
|нп
|Алекс Валера
|
61'
|14
|пз
|Вильдер Картахена
|
90+6'
|1
|вр
|Херман Галиндес
|7
|зщ
|Первис Эступиньян
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
|
81'
|18
|пз
|Эдуар Пресиадо
|
73'
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Карлос Груэсо
|21
|пз
|Алан Франко
|
89'
|19
|пз
|Гонсало Плата
|11
|нп
|Майкл Эстрада
|
81'
|5
|зщ
|Диего Паласиос
|
73'
|14
|зщ
|Хавьер Арреага
|
81'
|9
|нп
|Хорди Кайседо
|
81'
|16
|пз
|Микаэль Карселен
|
89'
Запасные
|12
|вр
|Анхело Кампос
|21
|вр
|Хосе Карвальо
|2
|зщ
|Луис Абрам
|15
|зщ
|Мигель Араухо
|3
|зщ
|Карлос Лора
|4
|зщ
|Маркос Лопес
|8
|пз
|Орасио Калькатерра
|7
|пз
|Габриэль Коста
|12
|вр
|Педро Ортис
|22
|вр
|Веллингтон Рамирес
|4
|зщ
|Роберт Арболеда
|6
|зщ
|Джаксон Поросо
|13
|пз
|Ханнер Коросо
|20
|пз
|Себастьян Мендес
|15
|пз
|Джоркаефф Реаско
|10
|пз
|Хоао Рохас
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|24.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 4
|2 : 2
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|1 : 2
|06.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|16.11.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|06.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 16
|1 : 2
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|2 : 1
|09.06.2016
|Кубок Америки
|Группа B
|2 : 2
|08.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 13
|1 : 0
|16.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 4
|2 : 0
|29.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|15
|39
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|15
|35
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|15
|24
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|16
|22
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|15
|20
|6
|Чили
|16
|19
|7
|Колумбия
|16
|17
|8
|Боливия
|16
|15
|9
|Парагвай
|16
|13
|10
|Венесуэла
|16
|10