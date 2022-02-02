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Перу - Эквадор 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000
02 февраля 2022, среда. 05:00 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия);
Перу Эквадор

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Эквадор, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Лима, Перу). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Эквадор
1 Перу вр Педро Гальесе
6 Перу зщ Мигель Трауко
22 Перу зщ Александер Кальенс
5 Перу зщ Карлос Самбрано
17 Перу зщ Луис Адвинкула
13 Перу пз Ренато Тапиа
90+6'
11 Перу пз Расиель Гарсия
46'
19 Перу пз Йосимар Йотун
10 Перу пз Серхио Пенья
61'
18 Перу пз Андре Каррильо
9 Перу нп Сантьяго Орменьо
46'
16 Перу пз Кристофер Гонсалес
46'
20 Перу пз Эдисон Флорес
46'
23 Перу нп Алекс Валера
61'
14 Перу пз Вильдер Картахена
90+6'
1 Эквадор вр Херман Галиндес
7 Эквадор зщ Первис Эступиньян
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
2 Эквадор зщ Феликс Торрес
17 Эквадор зщ Анхело Пресиадо
81'
18 Эквадор пз Эдуар Пресиадо
73'
23 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Эквадор пз Карлос Груэсо
21 Эквадор пз Алан Франко
89'
19 Эквадор пз Гонсало Плата
11 Эквадор нп Майкл Эстрада
81'
5 Эквадор зщ Диего Паласиос
73'
14 Эквадор зщ Хавьер Арреага
81'
9 Эквадор нп Хорди Кайседо
81'
16 Эквадор пз Микаэль Карселен
89'
Запасные
12 Перу вр Анхело Кампос
21 Перу вр Хосе Карвальо
2 Перу зщ Луис Абрам
15 Перу зщ Мигель Араухо
3 Перу зщ Карлос Лора
4 Перу зщ Маркос Лопес
8 Перу пз Орасио Калькатерра
7 Перу пз Габриэль Коста
12 Эквадор вр Педро Ортис
22 Эквадор вр Веллингтон Рамирес
4 Эквадор зщ Роберт Арболеда
6 Эквадор зщ Джаксон Поросо
13 Эквадор пз Ханнер Коросо
20 Эквадор пз Себастьян Мендес
15 Эквадор пз Джоркаефф Реаско
10 Эквадор пз Хоао Рохас
Главные тренеры
Аргентина Рикардо Гарека
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
24.06.2021 Кубок Америки Группа B. Тур 4 Эквадор2 : 2Перу
09.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Эквадор1 : 2Перу
06.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу0 : 1Эквадор
16.11.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу0 : 2Эквадор
06.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 16 Эквадор1 : 2Перу
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Перу2 : 1Эквадор
09.06.2016 Кубок Америки Группа B Эквадор2 : 2Перу
08.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 13 Перу1 : 0Эквадор
16.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 4 Эквадор2 : 0Перу
29.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Перу0 : 0Эквадор
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия15 39
2
Финальная часть
Аргентина15 35
3
Финальная часть
Эквадор15 24
4
Финальная часть
Уругвай16 22
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу15 20
6 Чили16 19
7 Колумбия16 17
8 Боливия16 15
9 Парагвай16 13
10 Венесуэла16 10

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