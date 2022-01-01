Райо Вальекано - Мальорка 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Мальорка, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|22.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 14
|3 : 1
|23.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|1 : 3
|13.09.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|0 : 1
|12.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 25
|2 : 1
|11.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 4
|1 : 0
|19.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 1
|24.11.2012
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 0
|02.05.2012
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 0
|22.01.2012
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 1
|14.01.2010
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1