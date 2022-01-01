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Райо Вальекано - Мальорка 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/4 финала
Райо Вальекано Мальорка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Мальорка, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
22.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Райо Вальекано3 : 1Мальорка
23.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Райо Вальекано1 : 3Мальорка
13.09.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Мальорка0 : 1Райо Вальекано
12.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Мальорка2 : 1Райо Вальекано
11.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Райо Вальекано1 : 0Мальорка
19.04.2013 Испания - Примера Тур 32 Мальорка1 : 1Райо Вальекано
24.11.2012 Испания - Примера Тур 13 Райо Вальекано2 : 0Мальорка
02.05.2012 Испания - Примера Тур 20 Мальорка1 : 0Райо Вальекано
22.01.2012 Испания - Примера Тур 1 Райо Вальекано0 : 1Мальорка
14.01.2010 Кубок Испании 1/8 финала Мальорка3 : 1Райо Вальекано

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