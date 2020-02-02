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Валенсия - Кадис 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
02 февраля 2022, среда. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/4 финала
Валенсия Кадис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Кадис, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
02.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Кадис0 : 0Валенсия
04.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Кадис2 : 1Валенсия
04.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Валенсия1 : 1Кадис

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