Валенсия - Кадис 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
02 февраля 2022, среда. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Кадис, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|02.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 8
|0 : 0
|04.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 1
|04.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1